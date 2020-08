V Brazílii se může iPhone jmenovat jakýkoliv telefon. Apple je na to zatím krátký

Je to teprve pár týdnů, co jsme informovali o kuriózním a poněkud absurdním případu, kdy se Apple rozhodl soudit se společností Prepear, která používá podobné logo jako tento technologický gigant. Jablečné společnosti zkrátka přišlo, že se až příliš podobá nakousnutému jablku a reálně hrozí záměna, kdy si dotyční zákazníci budou myslet, že sáhli po produktu od Applu. Jak to ale tak vypadá, karma si kalifornského giganta opět našla a pěkně mu tento krok vytmavila. Záhy po rozhodnutí vrchního soudu v Brazílii se totiž opět ozvala společnost IGB Eletrônica, která momentálně prochází restrukturalizací. S tou tehdy vedl Apple sáhodlouhé spory o své logo, které si IGB Eletrônica patentovala již v roce 2000 a vydala na jeho základě smartphone.

Technický vzato se totiž jedná o právnickou kličku. Výrobce IGB Eletrônica, také známý jako Gradiente, si totiž v roce 2000 nechal patentovat speciální telefon s názvem „G Gradiente iPhone“, který se kromě jména měl jablečnému smartphonu podobat i logem a designem. Patentový úřad ale celou záležitost schválil až o dlouhých 8 let později, kdy se dávno rodil nápad na pravý iPhone, který rok před rozhodnutím úřadu spatřil světlo světa. Přesto se IGB Eletrônica nevzdala a v roce 2012 přispěchala s vlastní verzí „iPhonu“, kterou následně v Brazílii prodávala. Apple se ale odvolal a podal stížnost, která tkvěla zejména v tom, že společnost Gradiente údajně těží z úspěchu jablečného giganta. Vrchní soud se tak rozhodl podniknout poměrně kontroverzní krok, který spory ještě prohloubil. V Brazílii tak značka „iPhone“ de facto nepatří nikomu, není v ničím exkluzivním vlastnictví a jakákoliv společnost ji může libovolně využívat. Oproti tomu se IGB Eletrônica pochopitelně ohradila a tvrdí, že se jedná o porušení konkurenčního prostředí a výrazně invazivní zásah do podnikání výrobce. Uvidíme, zda verdikt soudu padne ve prospěch Gradiente nebo Applu.