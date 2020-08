Jak vybrat klimatizaci: Poznejte kouzlo chytrých klimatizací ovladatelných smartphonem

K letním měsícům patří neodmyslitelně vysoké venkovní teploty. Ty jsou sice pro mnohé aktivity typu válení se u vody naprosto skvělé, pokud však možnost podobného osvěžení se člověk nemá, teplotami spíše trpí – tím spíš, když je musí snášet například x hodin na svém pracovišti, popřípadě po návratu z práce v rozpáleném bytě. Parádním řešením tohoto problému jsou bezesporu klimatizace, které lze sehnat jak v různých cenových kategoriích, tak i s nejrůznějšími funkcemi. Jaké zajímavé kousky současný trh nabízí?

Modelů klimatizací, po kterých lze sáhnout, je skutečně nespočet. Aby se nám v tomto světě lépe orientovalo, hned na úvod si vytyčíme dva pojmy, se kterými se budeme v následujících řádcích poměrně často setkávat – řeč je konkrétně o mobilních klimatizacích a nástěnných klimatizacích. Mobilní klimatizace jsou zařízení, která lze zjednodušeně řečeno přesouvat z místa na místo bez nutnosti úprav domu, bytu či kanceláře. Vystačí si totiž zpravidla s vývodem vzduchu ve formě potrubí vystrčeného například z okna. Je u nich však potřeba počítat s tím, že jsou v naprosté většině případů méně výkonné než nástěnné a zároveň hlučnější, jelikož celý chladící proces zajišťují de facto jen ony. Co se pak týče nástěnných klimatizací, ty jsou tišší, výkonnější, ale také zpravidla dražší a hlavně složitější na montáž, jelikož je u nich nutností vést rozvod vzduchu od interní jednotky k externí, což se mnohdy neobjede bez různého probourávání stěn.

Mobilní klimatizace

Rohnson R-885 Genius

Jelikož se klimatizacemi zabýváme na webu věnovaném chytrým technologiím, zaměříme se primárně na ty smart. Prvním “pánem na holení” bude zároveň ta nejslabší z hlediska chladícího výkonu a zároveň nejlevnější. Jedná se konkrétně o model Rohnson R-885 Genius pyšnící se chladícím výkonem 9000 BTU/h a hlučností 64 decibelů. Kromě chlazení se u něj můžete spolehnout i na odvlhčovač, který dokáže odvlhčit z prostoru až 24 litrů vody za den. Jelikož tato klimatizace neoplývá žádným brutálním výkonem, ochladí spolehlivě místnost do maximálně 30 m2, přičemž čím menší je, tím je chlazení logicky rychlejší a efektivnější. Co se týče ovladatelnosti, samozřejmostí je mobilní aplikace, skrze kterou lze vše důležité nastavit. Stažitelná je jak z App Store, tak i na Google Play.

G21 ENVI 12H

Jako další smart klimatizaci lze vyzdvihnout mobilní G21 ENVI 12h. Ta dokáže kromě chlazení i odvlhčovat či dokonce topit. Její hlučnost je vcelku přijatelných 65 decibelů a spadá do energetické třídy A, takže vás z hlediska spotřeby určitě nezruinuje. Po designové stránce se jedná o opravdu hezký kousek, který v interiéru v žádném případě neurazí. Co se týče jeho ovládání, k tomu poslouží jak dálková ovladač, tak aplikace se ve smartphonu, přes kterou lze nastavit teplotu a vůbec vše, co by mohlo být pro její provoz potřeba. Jedinou větší nevýhodou je to, že dokáže uchladit prostory do velikosti 32 m2, což není mnoho. Pokud se pro ní tedy rozhodnete, měli byste dopředu přesně vědět, v jakých místnostech jí chcete využívat a hlavě, jak jsou vlastně velké.

SAKURA STAC 12 CHPB/K

Zajímavým řešením může být i o 2500 korun dražší mobilní klimatizace SAKURA STAC 12 CHPB/K. Ta je na rozdíl od předešlého modelu dostupná v černé barvě, která dodává jejímu tělu parádní šmrnc. U klimatizace nechybí kromě ochlazování ani odvlhčování, vytápění či ventilace vzduchu. Co se týče ovladatelnosti, stejně jako v předešlém případě můžete sáhnout jak po klasickém dálkovém ovladači, který je ke klimatizaci přibalen, tak po mobilní aplikaci, přes kterou lze vše potřebné nastavit a ovládat. Výrobce sice neudává, jak velkou místnost dokáže klimatizace ochladit, avšak vzhledem k tomu, že je její chladící výkon stejný jako u předešlé klimatizace (tedy 12 000 BTH/h), i zde se dá počítat se spolehlivým ochlazením prostor do zhruba 32 m2.

Nástěnné klimatizace

Samsung Wind Free Comfort

Z mobilních klimatizací se pozvolna přesuneme na klimatizace nástěnné. Jelikož je však jejich cena o poznání vyšší, uvedeme si zde jen jeden smart model s tím, že další (a dražší) si budete moci prohlédnout skrze odkaz na konci článku. Jako poměrně dostupná smart klimatizace se jeví například Wind Free Comfort od Samsungu, jejíž doménou je dle slov výrobce velmi příjemné chlazení pomocí 23 tisíc mikrootvorů, díky kterým nepůsobí studený vzduch nepříjemně na kůži. Co se týče spotřeby energie této klimatizace, ta je poměrně nízká, jelikož produkt spadá do kategorie A+++. Ovládání klimatizace zajišťuje jak dálkový ovladač, tak i mobilní aplikace od Samsungu, skrze kterou lze nastavit a ovládat vše potřebné. Z hlediska schopnosti chlazení by měla klimatizace zvládnout bez problémů uchladit místnost o velikosti 70 m3. Zádrhelem je však cena, která je za vnitřní a venkovní jednotku dohromady 46 190 korun.