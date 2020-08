Dodavatelé Applu uklidňují jablíčkáře: Problémy s výrobou objektivů pro iPhony 12 nemáme

Nakonec se zdá být vše v pořádku. Minulý týden jsme vás informovali, že uznávaný analytik Ming-Chi Kuo ve své nové zprávě investorům sdělil, že dodavatel fotoaparátových modulů Genius Electronic Optical hlásí problémy s výrobou širokoúhlých objektivů pro iPhony 12. To by znamenalo velký problém, byť druhý výrobce totožných komponent v podobě Largan Precision plán plní údajně bez obtíží.

Tuto jistě nepříjemnou zprávu zaznamenala sama společnost Genius Electronic Optical. Proti tvrzením analytika se vyhrazuje a tvrdí, že výroba objektivů běží nadále a zcela bez problémů. Společnost dodala, že žádná zakázka není v ohrožení, a společnost se i nadále těší poptávce od technologických společností. Pokud je to skutečně pravda, může si rozhodně Apple oddychnout. Tento rok totiž hází nejen Applu klacky pod nohy a kdejaká další nepříjemnost by mohla způsobit další už tak avizované odklady nových iPhonů. Očekává se, že Apple letos představí čtyři iPhony 12, přičemž má jít o model s úhlopříčkou 5,4″, dva modely s 6,1″ a jeden model s úhlopříčkou 6,7″. Všechny tyto stroje by měly být osazeny OLED panelem, LCD tedy konečně, alespoň u iPhonů, odzvoní. Další jasnou věcí je zřejmě podpora 5G, jelikož by vzhledem k ostatním výrobcům bylo svým způsobem ostudou, kdyby tuto technologii Apple do nových iPhonů neimplementoval. Brousíte si zuby na nový iPhone?