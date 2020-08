Rozbor novinek v nových OS Applu: Knihovna aplikací v iOS 14

Společnost Apple má v plánu jako obvykle vydat plné verze svých operačních systémů na podzim. Než se jich dočkáme, můžeme si čekání zkrátit rozborem jednotlivých aplikací, funkcí a dalších novinek. Tentokrát se blíže podíváme na funkci Knihovna aplikací (App Library) v operačním systému iOS 14.

Funkce s názvem Knihovna aplikací má za úkol automaticky uspořádávat aplikace na vašem iPhonu do jednoduchého přehledu, ve kterém se dokážete bez problémů snadno zorientovat. Jednotlivé aplikace jsou v tomto přehledu seskupené do kategorií, na prvních místech se vždy nacházejí ikonky nejčastěji používaných aplikací. Už z tohoto popisu je jasné, že Knihovnu aplikací ocení zejména ti, kteří mají plochu svého iPhonu zahlcenou ikonkami aplikací, které nemají seskupené do složek. Knihovna aplikací sídlí na samém konci domovské obrazovky vašeho iPhonu. Dostanete se k ní tak, že zalistujete až na poslední stránku s ikonkami aplikací a poté ji posunete směrem doleva. V horní části knihovny aplikací se nachází pole pro vyhledávání, pokud na něj klepnete, zobrazí se vám abecední seznam všech aplikací, které knihovna samotná je tvořena složkami Návrhy, Naposledy přidáno, Social, Nástroje, Zábava, Tvořivost, Produktivita, Životní styl, Reference & Reading, Zdraví a fitness, Hry, Vzdělávání, Arcade a nakonec Jiné. Vyhledávání v Knihovně aplikací je opravdu rychlé a jednoduché, užitečné je také zobrazení abecedního seznamu. V Knihovně aplikací můžete s ikonkami zacházet stejně, jako kdyby se nacházely standardně na ploše – aplikace můžete mazat nebo aktivovat Force Touch menu. Jednotlivé složky lze v Knihovně aplikací otevřít, někdy se ale zadaří až na několikátý pokus. Tento nedostatek ale Apple jistě v plné verzi iOS 14 opraví.

V Nastavení -> Plocha můžete určit, zda se u ikonek v Knihovně aplikací budou zobrazovat i odznaky notifikací, a zda chcete nově stažené aplikace přidávat i na plochu, nebo pouze do Knihovny aplikací. U ikonek aplikací na ploše pak můžete dlouhým stiskem provést odstranění aplikace z plochy – aplikace zůstane v Knihovně aplikací, bude možné ji vyhledat klasickým způsobem, ale nebude se zobrazovat na ploše vašeho iPhonu. S příchodem iOS 14 bude možné také skrýt stránky s aplikacemi, které příliš často nepoužíváte – stačí dlouze stisknout plochu iPhonu, klepnout na linku s tečkami v její spodní části a poté v přehledu odstranit nepotřebné stránky.

Připadá vám Knihovna aplikací užitečná? Čím byste ji vylepšili?