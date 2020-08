Pokud se chystáte letos i přes pandemii koronaviru vycestovat někam do zahraničí, konkrétně do státu, ve kterém je jiné časové pásmo, a zároveň patříte mezi uživatele nativní aplikace Kalendář, tak se můžete ocitnout v problémech. Pokud už jste se někdy v jiném časovém pásmu ocitli, tak mi dáte za pravdu, že jste se určitě nějakou dobu cítili zmatení, než jste si zvykli. Nativní aplikace Kalendář je ve výchozím nastavení nastavená tak, aby automaticky měnila časové pásmo Kalendáře podle toho, kde se zrovna nacházíte. Ne vždy se však automatická změna povede, kromě toho nemusí všem uživatelům, kteří vycestují do jiného časového pásma, změna pásma v Kalendáři vyhovovat. Pojďme se společně podívat na to, jakým způsobem můžete časové pásmo v Kalendáři přepsat a nastavit jej ručně.

Jak v Kalendáři na iPhone manuálně nastavit časové pásmo

V případě, že chcete v rámci aplikace Kalendář na iPhonu či iPadu manuálně změnit časové pásmo, tak se nejedná o nic složitého. Stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste se v operačním systému iOS či iPadOS přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o něco níže, dokud nenarazíte na kolonku Kalendář, kterou rozklikněte.

dokud nenarazíte na kolonku kterou rozklikněte. Po rozkliknutí se v této sekci nastavení opět přesuňte o kus níže a vyhledejte řádek Přepsat časové pásmo , na který klepněte.

a vyhledejte řádek , na který klepněte. V rámci dalšího okna pomocí přepínače aktivujte funkci Přepsat časové pásmo.

funkci Pak už jen stačí klepnout níže na řádek Časové pásmo a pomocí vyhledávání vybrat místo, podle od kterého se bude časové pásmo odvíjet.

Tímto způsobem jste v rámci aplikace Kalendář manuálně nastavili časové pásmo. Pokud jste si tedy napevno nastavili například časové pásmo Prahy, tak je jedno, jestli vycestujete třeba do Londýna, anebo do Sydney. Pokaždé, když vycestujete do jiného časového pásma, tak se v Kalendáři bude i nadále zobrazovat čas a časové pásmo Prahy a nikoliv státu, ve kterém se nacházíte. Některým uživatelům tohle může pomoci ke zorientování a lepší přehlednosti.