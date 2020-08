Jak aplikace zjednodušují finance

Žijeme v rozmanité době, kdy máme doslova na dosah ruky rozsáhlé možnosti. Za největší změnu vděčíme především internetu. S jeho pomocí se totiž můžeme propojit s celým světem, snadněji komunikovat a mít přímý přístup k informacím. Současně má téměř každý z nás po ruce chytrý telefon, který jde ruku v ruce se zmiňovaným internet a umožňuje nám propojení v rámci několika sekund. Na tyto skvělé vynálezy samozřejmě musela zareagovat i moderní doba. Zatímco někomu se digitální transformace podařila na výbornou, jiní s ní doposud zápasí.

Zjednodušení ve světě financí

V oblasti financí na nás dnes čeká poměrně přepychový komfort, o kterém se lidem ještě před 20 lety ani nesnilo. Většinu záležitostí jsme totiž schopni vyřešit přímo z pohodlí domova skrze internetové bankovnictví, jsme schopni přes internet platit kartou a přímo v obchodech se nemusíme obtěžovat s hledáním drobných, ale vystačíme si rovnou s našim chytrým mobilem. Poměrně rychle rostoucí trend představují aplikace Revolut a Twisto. Obě z nich svému uživateli nabízí placení v zahraniční měně za nejvýhodnější kurz a řadu dalších výhod.

Když se podíváme například na Revolut, můžeme s jeho pomocí vcelku snadno a rychle posílat peníze na mezinárodní úrovni a neztrácet přitom na častokrát nevýhodném kurzu. Na druhou stranu Twisto nás učí lépe hospodařit s penězi a funguje jako kreditní karta. Co ale tyto dvě služby spojuje, je cit pro parádní aplikaci. Obě totiž nabízí skvěle zpracované aplikace, jež jsou na první pohled přehledné a nabízí přívětivé uživatelské prostředí.

Pojišťovnictví na digitální revoluci stále čeká

Finančnímu sektoru adaptace digitálních technologií nějakou tu chvíli trvala, ale dalo by se říci, že již máme k dispozici poměrně solidní webové a mobilní aplikace. Bohužel jinak na tom jsou české pojišťovny. Ty totiž svým způsobem zaspaly dobu. Pro příklad si můžeme uvést přední tuzemské subjekty jako Kooperativa, ČPP, Allianz a ostatní, které nabízí buďto silně zastaralou aplikaci, nebo pro změnu žádnou ani nemají. Z kategorie pojišťovnictví na potřeby uživatelů včas reagovali pouze z Mutumutu a Rixo.

On-line srovnávače, aneb perfektní digitální revoluce

Opravdová změna, na kterou jsme všichni trpělivě čekali, přišla spolu s takzvanými on-line srovnávači. S jejich pomocí mohou uživatelé ušetřit nejen spoustu času, ale především peněz. Srovnávač vám totiž po zadání několika informací dokáže vypsat veškeré aktuální nabídky s cenou a je už jen na vás, pro kterou z nich se následně rozhodnete.

V souvislosti se srovnávači se nejčastěji mluví o porovnej24 a epojisteni, které se primárně zaměřují na povinné ručení a havarijní pojištění, ale samozřejmě vám dokáží i v jiných oborech. Dalo by se bezesporu říci, že porovnávače zcela proměnily dnešní dobu. Zatímco ještě před pár lety jste museli pečlivě sledovat jednotlivé nabídky a mnohdy i pod nátlakem přistoupit na nevýhodné pojistné smlouvy, dnes můžete vše řešit z pohodlí vašeho domova, popřípadě po telefonu s pomocí specialisty.

Překážky u povinného ručení

Jak jsme zmínili již výše, při sjednávání povinného ručení nejčastěji využíváme služeb srovnávače. Pokud jste si to už někdy zkoušeli, jistě víte, že musíte vyplnit řadu nejrůznějších údajů. V tomto směru pro změnu zaspala vláda. Proč přeci v 21. století musíme vyplňovat řadu zbytečných údajů, které jsou k dispozici v databázích státní správy? Jednoduše by přitom stačilo, kdyby se mohly pojišťovny napojit například na registr vozidel a po zadání rodného čísla či registrační značky by se uživateli ihned zobrazily srovnané nabídky.