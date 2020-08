Apple radí majitelům iMaců s nanotexturou na displeji, jak ji správně čistit

Jablečná společnsot je známá svou precizností a především titěrnými detaily, kdy se často i v segmentu prémiových zařízení dokáže pochlubit ještě něčím velkolepějším a pozoruhodnějším. Nejinak je tomu i v případě nově oznámeného 27palcového iMacu, který sice obsahuje displej se standardním sklem, ale za příplatek si uživatelé mohou zažádat o monitor ze speciálního nanomateriálu. Za 15 000 korun navíc se tak zákazníci dočkají unikátně upraveného displeje, který bude lépe pohlcovat světlo a díky tomu bude tedy trpět méně odlesky. To však nevyhnutelně znamená i jisté povinnosti, kterým se budou muset majitelé tohoto kusu hardwaru věnovat. Jednou z nich je i nutnost náležitě sklo s nanopovrchem čistit, což podle nového návodu nepůjde pouhým látkovým hadrem, ale bude třeba speciální upravená látka. Majitele takto upraveného iMacu tedy čekají stejné peripetie jako majitele Pro XDR displeje.

Konkrétně pak nanomateriál nesmí přijít do kontaktu s jakoukoliv tekutinou kromě 70% isopropyl alkoholu, pomocí něhož lze odstranit nápadné skvrny a zaschlé povrchové nerovnosti. Stejně tak by uživatelé neměli používat pro čištění jakoukoliv jinou látku než tu, kterou dostanou přibalenou k novému iMacu. V případě ztráty nebo opotřebovanosti si pak mohou objednat další, která je vyjde na 9 dolarů. Nemusíte se však bát, že by vám hadr vydržel jen na několik málo použití. Apple se totiž pochlubil i stručným návodem jak čistící látku „vyprat“, stačí jen využít mýdlo, vodu a následně nechat alespoň 24 hodin sušit. Tak či onak je na zákaznících, zda jsou ochotni věnovat čištění v případě displeje z nanomateriálu více času, avšak za cenu kvalitnějšího obrazu a příjemnějšího designu, nebo raději dají přednost jednodušší variantě. Uvidíme, s jakými návody se ještě v dohledné době pochlubí.