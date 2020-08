Výpočet kalorií: 5 nejlepších aplikací pro počítání kalorií

Pokud jste si před několika lety začali počítat kalorie a všeobecně si více hlídat jídelníček, tak jste často ve společnosti byli za podivíny. V dnešní době už je přehled o vašich kaloriích víceméně standard a jedná se o součást zdravého životního stylu. V případě, že byste i vy chtěli konečně začít s počítáním kalorií, a zároveň pokud si chcete vést přehled o tom, co jste za den snědli, tak vám v tom mohou pomoci různé aplikace. V tomto článku se společně podíváme na 5 nejlepších aplikací, které vám pomohou s počítáním kalorií během dne.

Kalorické tabulky

Mezi jednu z nejznámějších aplikací, která vám může pro získání přehledu o příjmu potravin pomoci, patří Kalorické tabulky. Díky této aplikaci můžete jednoduše sledovat kalorie a nutriční hodnoty, díky čemuž můžete rychleji zhubnout a začít žít zdravě. Aplikace Kalorické tabulky je k dispozici naprosto zdarma a její ovládání je naprosto jednoduché. Po zapnutí stačí zadat vaši výšku a váhu, společně s datem narození, a aplikace vám sama vypočítá, jaký by měl být váš denní příjem potravin. Ten si samozřejmě můžete nastavit i sami, pokud jej máte vypracovaný například od vašeho trenéra. V rámci aplikace Kalorické tabulky nechybí obrovská databáze všemožných jídel, díky kterým se přidávání potravin do přehledu stává o mnoho jednodušším úkonem.

YAZIO

Pokud by vám Kalorické tabulky nevyhovovaly, tak můžete využít bezplatné aplikace YAZIO. Tato aplikace je velmi jednoduchá a počítání kalorického přijmu společně se sledováním aktivity s ní bude hračkou. Tuto aplikaci využívá více než 10 milionů lidí – a není se čemu divit. Po stažení a zadání svých osobních údajů získáte osobní plán pro hubnutí či vytvarování svalů, nechybí samozřejmě možnost pro sledování bílkovin, sacharidů, tuků a dalších složek. Součástí aplikace YAZIO je rozsáhlá databáze jídel, společně s možností pro vytvoření vlastního jídla, pokud se v databázi nenachází. Využít můžete i čárových kódů pro ještě jednodušší zaznamenávání přijmu potravin. Kromě toho samozřejmě nechybí možnost pro sledování sportovních aktivit a tedy spálených kalorií.

MyFitnessPal

Ať už se chystáte zhubnout či přibrat, popřípadě vyrýsovat či změnit vaše denní návyky, tak je aplikace MyFitnessPal pro vás to pravé ořechové. Nutno podotknout, že tato aplikace není k dispozici v češtině, což může být pro některé uživatele menší problém. V zahraničí patří aplikace MyFitnessPal mezi ty nejrozšířenější a nejpopulárnější. Součástí aplikace je databáze jídel s více než 6 miliony záznamů, nechybí ani čtečka čárových kódů, kterých dokáže aplikace rozeznat až 4 miliony. Využít můžete také jednoduché možnosti pro extrahování živin z vašich vlastních receptů. Zároveň si můžete zvolit váš cíl, který chcete dodržet, nechybí ani možnost pro sledování více než 350 druhů aktivity pomocí iPhonu či více než 50 externích zařízení. MyFitnessPal je propracovaná a komplexní aplikace, kterou si oblíbí především mladší generace uživatelů.

Lose It!

V případě, že hledáte jednoduchou aplikaci pro sledování kalorií, díky které můžete zhubnout anebo změnit svůj životní styl, tak se vám bude hodit aplikace Lose It!. Po stažení aplikace si stačí jednoduše nastavit cílovou hmotnost společně s vašimi tělesnými údaji a cesta za lepším stravováním a životem může začít. Díky aplikace Lose It! se uživatelům podařilo zhubnout přes 35 tisíc kilogramů, součástí aplikace je poté databáze více než 27 milionů různých jídel, surovin a pokrmů, díky čemuž bude sestrojení jídelníčku velmi jednoduché. Co se týče uživatelů, tak těch je přes 40 milionů. Aplikace Lose It! garantuje, že uživatel při dodržování jídelníčku z této aplikace dokáže pozorovat rozdíly už po prvních třech dnech. Po stažení aplikace stačí zadat vaše údaje o výšce a váze, díky čemuž vám aplikace sama vypočítá denní kalorický příjem. Aplikace Lose It! je k dispozici zdarma.

Foodvisor

Aplikace Foodvisor pomáhá svým uživatelům v tom, aby mohli jíst zdravěji a dosáhli tak svého cíle. Oproti ostatním aplikacím se Foodvisor liší tím, že stačí vaše jídlo vyfotit, čímž dojde k rozpoznání všech surovin na talíři a k zapsání do vašeho jídelníčku. Ať už se tedy chystáte zhubnout, přibrat, anebo jednoduše chcete jíst lépe, tak to bude s Foodvisor naprostou hračkou. Kromě focení fotografií můžete využít také možnost pro skenování čárových kódů z potravin. Foodvisor vám vždy sdělí nutriční hodnoty určité potraviny, nechybí ani možnost pro vytvoření vlastních jídel s vlastními nutričními hodnotami. Sledovat můžete také vaši aktivitu prostřednictvím více než 150 různých aktivit a celkový posun k vaší vysněné váze. Nechybí ani možnost pro synchronizaci s aplikací Zdraví, díky čemuž mohou aplikace navzájem čerpat informace.