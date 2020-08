Veřejné testování začíná: Apple právě vydal 1. veřejnou betu watchOS 7

Pokud jste nadšenými veřejnými beta testery, zcela určitě vás Apple na konci června potěšil oznámením, že letos vydá poprvé v historii veřejné bety i pro watchOS. A přesně tak se i před malou chvílí stalo. Do veřejného beta testování nového watchOS 7 se totiž můžete po více než měsíci čekán zapojit.

Jak se do watchOS 7 zapojit vám prozradíme za pár minut v komplexním návodu, díky kterému si jej bude schopen nainstalovat skutečně každý a to samozřejmě zcela zdarma. Jediné, co bude potřeba splnit, je vlastnit kompatibilní hodinky – konkrétně Series 3, 4 či 5. Je však potřeba brát v potaz to, že se jedná stále jen o testovací software a tudíž nemusí být jeho spolehlivost zcela stoprocentní. Instalaci byste měli tedy provést ideálně na sekundární zařízení, popřípadě při instalaci na primární počítat s možnými problémy.