Tim Cook, jak jej neznáte: V Applu vytvořil uvolněnější prostředí, nové produkty se snaží vymýšlet i on sám

Na zpravodajském portálu The Wall Street Journal mohou čtenáři nyní nalézt nový profil ředitele Applu Tima Cooka. Zpráva nabízí podrobnější vhled do rozdílu mezi způsobem, jakým společnost Apple vedl kdysi Steve Jobs, a jak ji nyní vede Cook.

Cookův profil na WSJ mapuje dobu jeho vedení Applu od samého počátku, tedy od roku 2011. Zmiňuje například to, že se Cook prakticky od chvíle svého nástupu do čela společnosti řídí jednou z rad svého předchůdce:“Neptej se, co bych udělal já. Udělej to, co je správné.“ Uchoval si tedy svou obvyklou denní rutinu, která zahrnuje vstávání před čtvrtou hodinou ranní a následné sledování celosvětových údajů o prodejích. Cook i nadále pokračuje například také v pravidelných pátečních večerních setkáních se členy provozních a finančních týmů. Příslušná zpráva také cituje Cookovy kolegy a blízké, podle kterých je současný šéf jablečné společnosti „skromným wokholikem s jednoznačným závazkem vůči Applu“. Podle současných i bývalých zaměstnanců Applu se Cookovi podařilo ve firmě vytvořit uvolněnější prostředí, než jakým Apple byl pod Jobsovou taktovkou. Na pečlivosti a smyslu pro detail to ale Cookovi údajně nijak neubírá – ve zprávě je například zmiňován případ, kdy bylo z firmy omylem odesláno pětadvacet počítač do Jižní Koreje namísto do Japonska. Příslušní zaměstnanci čelili ze strany Cooka výtkám s tím, že tímto Apple „ztrácí svůj závazek být excelentním“. Cookovi zaměstnanci dále ve zprávě popisují například to, jak lehce jejich šéf dokáže ztratit trpělivost s těmi, kteří nejsou na svou práci nebo na jednání s ostatními dostatečně připraveni.

Ve zmíněném článku na Wall Street Journal ale nechybí třeba ani popis opatrnosti, s jakou Cook přistupuje k vývoji nových produktů, přičemž se ale zároveň snaží držet krok s konkurencí. Zpráva cituje Dana Riccia z divize hardwaru, který podle svých vlastních slov zkoumal myšlenku na chytrý reproduktor již kolem roku 2015, a Cook na něm vyzvídal podrobnější informace. Apple ale svůj HomePod představil až o dva roky později, zahájení jeho prodeje trvalo ještě déle. Cook má podle svých zaměstnanců a kolegů snahu přicházet s nápady na nové produkty, u řady z nich se ale zároveň obává, že by se špatně prodávaly.