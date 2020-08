V případě, že sledujete dění v jablečném světě, tak vám určitě neuniklo představení iOS a iPadOS 14, konkrétně v rámci jablečné konference WWDC20. Hlavní roli těchto nových operačních systémech hrají například widgety na domovské obrazovce, anebo třeba knihovna aplikací. Uživatele však často oceňují různé maličkosti, které v nových verzích přibývají. Mezi jednu z těchto maličkostí patří možnost pro přeložení obsahu webové stránky v rámci Safari. Prozatím však jednak iOS a iPadOS 14 nejsou veřejně k dispozici a hlavně prozatím ani není součástí překládání v těchto systémech čeština. Pojďme se tedy společně podívat na to, jakým způsobem můžete v rámci iOS a iPadOS 14 překládat webové stránky do českého jazyka.

Jak na iPhone překládat webové stránky

Z úvodního odstavce už vám asi došlo, že v rámci Safari není možné překlad webových stránek provést. Musíte tedy sáhnout po takovém webovém prohlížeči, který má překladač s českým jazykem integrovaný. V tomto případě vám může perfektně posloužit Chrome od Googlu. Pojďme se tedy společně podívat, jak na to:

Nejprve je nutné, abyste si Google Chrome stáhli z App Storu. Stačí klepnout na tento odkaz.

stáhli z App Storu. Stačí klepnout na Jakmile tak učiníte, tak Chrome spusťte.

Po spuštění přejděte pomocí URL adresy či vyhledávání na stránku v cizím jazyce.

či na stránku v Poté, co dojde k načtení webové stránky v cizím jazyce, se může ve spodní části obrazovky zobrazit řádek, díky kterého lze překlad ihned provést klepnutím na „čeština“.

díky kterého lze překlad ihned provést klepnutím na „čeština“. Ne vždy však k zobrazení řádku dojde, a tak je nutné překlad vyvolat manuálně.

V této situaci klepněte vpravo dole na ikonu tří teček.

Z menu, které se zobrazí, klepněte na tlačítko Přeložit.

Ve spodní obrazovce se poté objeví info o překladu.

Pokud dojde k nesprávnému překladu, tak v pravé části notifikace klepněte na ozubené kolečko.

Zde si stačí nastavit, z jakého, a do kterého jazyka se má překládat, společně s dalšími preferencemi.

V rámci App Storu samozřejmě existují další webové prohlížeče, které dokáží obsah webových stránek překládat. To, že Safari doposud neumí webové stránky do všemožných jazyků překládat, je vcelku ostuda – pro mnohé z nás by se rozhodně stálo prohlížení webu jednodušším. V rámci Google Chrome je však k dispozici nespočet různých jazyků a není snad ani možné, že by existoval jazyk, který by Chrome neuměl přeložit. Zároveň je Chrome skvělý a jednoduchý prohlížeč, který může mnoho uživatelů upřednostnit právě před Safari – záleží však na preferencích každého z nás.