Do Apple Arcade míří nová hra na motivy Game of Thrones

Jablečná herní služba Apple Arcade se nám poslední dobou hezky rozrůstá, což s sebou přináší i příchod jak nezávislých hříček z dílny malých studií, tak epické tříáčkové tituly, které se svou kvalitou hravě vyrovnají konzolovým a počítačovým hrám. Řeč je například o The Pathless, odpočinkové adventuře s prvky RPG, které se dočkáme na všech hlavních platformách již v roce 2021. Nyní se ale pojďme podívat na jinou hříčku, která dorazí na naše obrazovky o poznání dříve. Vlastně si dobrodružství v podání Game of Thrones: Tale of Crows můžeme vychutnat již nyní, jelikož hra zamířila na platformu Apple Arcade a zařadila se po bok dalších úspěšných titulů.

Klasickou řežbu v podobě Hry o Trůny nicméně nečekejte. Příběh zvaný Tale of Crows se bude zaměřovat spíše na samotný průzkum a izometrické vyobrazení, které hru výrazně odlišuje od konkurenčních titulů. Konkrétně pak děj bude zkoumat historii Noční hlídka, která stráží Věž již přes 8 tisíc let a dbá na to, aby se věci a zrůdy z „oné strany“ nedostaly do normálního světa. Dočkáme se tak jakési rekonstrukce všech událostí a zmapování příběhu, o němž se seriál ani knihy příliš nerozpovídaly. Běh dějin navíc budou určovat výhradně vaše rozhodnutí jakožto velícího důstojníka, a bude tedy jen na vás, jak zareaguje na dobré i špatné zprávy. Časem navíc budete muset za Zeď vyslat expedici a i její úspěch bude spočívat na vašich bedrech. Tak či onak doporučujeme dát tomuto unikátu šanci. Už jen kvůli tomu, že se jedná o hříčku z dílny Devolver Digital, což je stále ještě záruka kvality. Zamiřte tedy na Apple Arcade a vydejte na nebezpečné dobrodružství do neznáma.