Recenze sluchátek Samsung Galaxy Buds Live: Zajímavá alternativa pro AirPods (Pro)

V pátek jsme vám přinesli na našem webu první dojmy ze sluchátek Galaxy Buds Live z dílny Samsungu, které se nám díky našemu partnerovi Mobil Pohotovost podařilo do redakce získat celé dva týdny před jejich oficiálním startem prodejů. Na sluchátka jsem se proto přes víkend poctivě podíval, abych vám nyní mohl předat své dojmy z nich. Jedná se opravdu o tvrdého konkurenta AirPods či AirPods Pro, jak sluchátka mnozí po jejich představení ve středu na Unpacked označovali, nebo mají do kvalit jablečných modelů daleko? Přesně na tyto otázky se vám pokusím v následujících řádcích odpovědět. Recenze sluchátek Samsung Galaxy Buds Live je totiž tu.

Technické specifikace

Fotogalerie samsung galaxy buds live lsa 7 galaxy buds live lsa 1 Zdroj: Redakce Letem světem Applem galaxy buds live lsa 2 Zdroj: Redakce Letem světem Applem galaxy buds live lsa 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Galaxy Buds Live z dílny Samsungu jsou zcela bezdrátovými sluchátky s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 20 000 Hz, citlivostí 92 db/mW a impedancí 50 Ohmů. Velikost jejich měniče je 12 mm, váha každého sluchátka pak pouhých 5,6 gramů. Nabíjení sluchátek je řešeno zcela standardní cestou přes nabíjecí krabičku, která funguje zároveň jako jejich pouzdro. Co se týče konektivity, o tu se stará Bluetooth ve verzi 5.0, díky čemuž jsou sluchátka připojitelná téměř ke všemu – iOS nevyjímaje. Mezi největší vychytávky sluchátek patří aktivní potlačení okolního hluku, dotykové ovládání či odolnost podle IPX2 – tedy odolnost proti kapající vodě. Samozřejmostí je pak i mikrofon, přes který lze vyřizovat například hovory. Sluchátka se vyrábí hned ve třech barvách – konkrétně v bronzové, černé a bílé s tím, že na pulty obchodů dorazí 21. srpna letošního roku. Jejich cena je 5499 korun a předobjednat si je můžete již nyní.

Zpracování a design

Fotogalerie galaxy buds live lsa 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem galaxy buds live lsa 4 Zdroj: Redakce Letem světem Applem galaxy buds live lsa 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem galaxy buds live lsa 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +2 Fotek galaxy buds live lsa 7 Zdroj: Redakce Letem světem Applem Vstoupit do galerie

Kdybych měl design sluchátek popsat jedním slovem, bylo by to slovo “nevšední”. Takováto sluchátka byste totiž hledali na trhu skutečně marně. Svým tvarem jsou velmi blízká fazolím, což se může zdát sice na první pohled jako úsměvné a přiznám se, že i já jsem se jim za to zprvu trochu smál, avšak ve výsledku se jedná o skvělý tah – o tom ale až později. Nicméně právě kvůli zvláštnímu tvaru lze jejich design označit za do jisté míry kontroverzní, takže je jasné, že pro každého zkrátka nebude. Pomyslný sluchátkový duch, který na vás dýchne při pohledu na klasiky typu AirPods, jim totiž zkrátka zatím chybí. Co se pak týče zpracování, zde nelze vytknout prakticky nic. Samsung vsadil při výrobě na plast, který však nepůsobí v žádném případě nějak fórově, takže věřím, že to s odolností sluchátek nebude vůbec špatné. Při jejich bližším zkoumání jsem nenarazil na nic, co by mi na nich přišlo nedotažené nebo vyloženě odfláknuté. Jedná se tedy o produkt, u kterého budete ústupky ve zpracování hledat marně.

Testování

A jaká jsou sluchátka z hlediska využívání? Přesně na to jsem se snažil přijít prakticky celý uplynulý víkend, za který jsem sluchátka otestoval snad při všech běžných činnostech. Hodnocení začněme tím, jak drží v uších. Jak jsem již psal ve svých prvních dojmech, zprvu mi přišel tvar Galaxy Buds Live dost zvláštní a možná i trochu nepochopitelný, jelikož se výrazně vyniká prakticky všem sluchátkům na současném trhu. S odstupem času však musím uznat, že se Samsungu tento risk rozhodně vyplatí. Sluchátka totiž drží v uších naprosto bombasticky a nehnou se v nich, ať se snažíte sebevíc. Otestoval jsem je nechal hned pěti členy rodiny, přičemž všem v uších držely naprosto fenomenálně. Troufl bych si proto říci, že nekompatibilita s ušima, na kterou doplácí AirPods či AirPods Pro, u Galaxy Buds Live nehrozí.

Fotogalerie samsung galaxy buds live lsa 19 samsung galaxy buds live lsa 17 Vstoupit do galerie

Se sluchátky jsem v uplynulých desítkách hodin provozoval skutečně rozličné činnosti od klasické chůze, přes řízení (sluchátko bylo používáno jako handsfree), cvičení v posilovně až po běžecký trénink. Ani v jednom případě jsem se přitom nesetkal s tím, že by mi měla sluchátka tendenci vypadnout či jsem cítil, že se mi v uších hýbou. Ač se tedy může zdát tvar jako skutečně zvláštní, faktem je, že jej Samsung zvolil geniálně. Všechna čest jeho inženýrům.

Poslední roky mě naučily využívat k telefonování místo reproduktoru v iPhonu primárně bezdrátová sluchátka, jelikož tak můžu při hovorech vyřídit další spousty věcí. I proto jsem byl velmi zvědavý na to, jak si Galaxy Buds Live s hovory poradí. Jejich výrobce u nich udává to, že by měla být díky trojici integrovaných hovorů naprosto špičková – dokonce údajně nejlepší mezi True Wireless sluchátky. Že je záznam hlasu sluchátky opravdu prvotřídní mohu s klidným srdcem potvrdit i já, avšak upřímně bych si tak úplně nedovolil tvrdit, že je mezi nimi a například klasickými AirPods či AirPods Pro až tak markantní rozdíl. Ano, kvalitněji slyšet jste, ale rozdíl se pohybuje alespoň dle mého odhadu v jednotkách procent.

Co se týče výdrže baterie, ta se má podle výrobce pohybovat kolem 6 hodin nepřetržitého poslechu, potažmo 21 hodin v kombinaci s nabíjecím pouzdrem. Tyto hodnoty nejsou rozhodně ničím nereálným, jelikož jsem se na 6 hodin poslechu dokázal dostat při střední hlasitosti také. Pokud pak sluchátka “ohulíte” víc, zákonitě se vám rychleji vybijí. Nabíjecí krabička je však dobíjí opravdu rychle, takže vybíjení sluchátek nebude problém. Celkové nabíjení mi nicméně přijde trochu aušusové, jelikož probíhá přes vystouplé piny v krabičce, přes které proudí do sluchátek energie. Toto řešení nevypadá jednak na oko zrovna dokonale, jednak mi přijde poměrně odvážné z hlediska možného poškození a jednak si zkrátka myslím, že by si sluchátka prodávaní za více než 5500 korun zasloužila něco víc cool. Jasně, i AirPods se nabíjí na stejném principu, avšak jejich krabička to alespoň takto okatě nepřiznává.

Mému testování samozřejmě neunikly ani softwarové funkce sluchátek či jejich ovládání. V obou případech lze přitom hovořit o rozporuplných pocitech. Začněme tedy u softwarových funkcí. Ty se aktivují přes aplikaci Galaxy Buds, kterou lze do iPhonu stáhnout z App Store zcela zdarma s tím, že přidání sluchátek do ní je otázkou několika málo sekund. Coby majitel AirPods nejsem na podobná řešení vůbec zvyklý a proto jsem si říkal, že mě možná budou trochu obtěžovat. Sportovně však musím přiznat, že některé prvky z aplikace bych přivítal i v iOS a vůbec by mi nevadilo, kdyby pro ně Apple vytvořil stejnou aplikaci jako Samsung pro svá sluchátka – tedy jakousi obdobu Watch. Například kontrola firmwaru sluchátek přidělává mnohým jablíčkářům dlouhodobě vrásky na čele, jelikož není pro nezkušené uživatele tak úplně jednoduchá a hlavně se občas stává, že firmware nelze “vyvolat” a tedy nainstalovat. To se však díky aktualizačnímu rozhraní v Galaxy Buds nestane, což mi přijde zkrátka fajn.

V žádném případě mě neurážel ani ekvalizér, skrze který si jste schopni poměrně slušně přizpůsobit vámi přehrávanou hudbu. Na výběr dává aplikace celkem šest možností, přičemž rozdíly mezi nimi jsou opravdu dost slyšitelné. Možná si říkáte, proč se rozplývám právě nad tím. To proto, že jsem měl v ruce již spousty elektroniky, která disponovala tunami nejrůznějších režimu, avšak ty se od sebe zpravidla prakticky nelišily a člověk měl proto pocit, že ať zapne cokoliv, má v ruce pořád jedno a to samé.

Zatímco předešlé věci mě opravdu mile potěšily, aktivní potlačení okolního hluku (ANC), kterým sluchátka disponují, nikoliv. Popravdě jsem totiž při jeho aktivaci nepostřehl téměř žádný rozdíl oproti používání sluchátek bez jeho aktivace. Ano, sluchátka vytěsnila okolní hluk poměrně dobře, avšak to dle mého zejména proto, že jsou svým tvarem sama o sobě špuntová a díky tomu de facto nabízí pasivní potlačení okolního hluku – ANC za to tedy děkovat tak úplně nebudete. AirPods Pro mají v tomto směru rozhodně navrch, jelikož tam je rozdíl mezi aktivním a neaktivním ANC slyšet opravdu dost.

V krátkosti bych rád zhodnotil i ovladatelnost sluchátek. Ta je řešena pomocí dotyků, které se nastavují přes aplikaci s tím, že je lze přizpůsobit opravdu slušně. Přiznám se, že zprvu mi dělalo dotykové ovládání trochu problém, jelikož mi přijde, že je prodleva mezi dotykem a akcí sluchátek relativně dlouhá, takže člověk moc neví, jestli byl dotyk zaznamenán nebo nikoliv. Jakmile si však ovládání osaháte, nebudete mít problém. Funguje opravdu spolehlivě a jen zřídkakdy se stane, že by se nestalo to, co jste dotyky chtěli vyvolat. Osobně mi sice sedí spíš “fyzičtější” ovládání typu poklepy či stisky jako u AirPods či AirPods Pro, ale to zřejmě jen ze zvyku. Uživatelé, kteří na něj nejsou tak zvyklí jako já či budou Galaxy Buds Live jejich prvními sluchátky tohoto typu tak budou pravděpodobně s ovládáním spokojeni.

Zvuk

Alfou a omegou každých sluchátek je bezesporu jejich zvuk, který jsem se snažil otestovat v co největším množství forem – od hudby, přes poslech mluveného slova či sledování filmů a seriálů až po hraní her. I nyní – tedy po slušné dávce hodin v mých uších – bych jej hodnotil stejně jako v mých prvních dojmech ze sluchátek – tedy jako velmi dobrý. Zvuková kvalita je na (z pohledu běžného uživatele) poměrně vysoké úrovni, jelikož se pohybuje někde mezi AirPods a AirPods Pro, přičemž ke druhému modelu má blíže. Při poslechu hudby se nemusíte bát toho, že byste si nevychutnali vaše oblíbené skladby kvůli mizerným hloubkám či výškám nebo nevýrazným a splývajícím středům. Fakt je totiž ten, že všech těchto polohách si jsou sluchátka opravdu jistá. Určitým zklamáním jsou nicméně basy, které zkrátka nejsou nic moc a to ani ve chvíli, kdy si je “osolíte” přes ekvalizér.

Velmi dobrých výsledků dosahují sluchátka i při poslechu mluveného slova, které z nich zní naprosto přirozeně a čistě – tedy samozřejmě, pokud bylo zaznamenáváno na kvalitní mikrofon. Pokud jste tedy milovníky podcastů či rádi koukáte na nejrůznější rozhovory, budete dle mého spokojeni. Totéž lze říci i u her, jelikož jak ty mobilní, tak konzolové či počítačové zní ve sluchátkách velmi slušně. Jasně, s headsetem si užijete víc zábavy a do her vás dokáže vtáhnout víc, ale jako “nouzovka” v případě, že headset nemáte po ruce Galaxy Buds Live bohatě postačí. Jak střílečky, tak závodní či sportovní hry v nich totiž zní opravdu fajn.

Resumé

Budu k vám upřímný. Jak už jsem psal v prvních dojmech, sluchátka mi byla kvůli jejich vzhledu zprvu spíše trochu pro smích, než že bych je vnímal jako konkurenty pro AirPods, AirPods Pro či další oblíbené modely. Sportovně však musím přiznat, že můj první pocit z nich byl naprosto mylný, jelikož je na nich vidět, že si s nimi Samsung skutečně vyhrál a je jen málo věcí, které by šly udělat lépe. Jasně, zvláštně fungující ANC či nabíjení by šlo udělat určitě jinak, ale ani v jednom případě se nejedná o věci, které by světu vyloženě zpřetrhaly žíly. ANC totiž stejně není využíváno všemi uživateli a u nabíjení je důležité hlavně to, že zkrátka funguje. Když tedy přičtu k minimu nedostatků opravdu dobrý zvuk, dostávám sluchátka, kterým byste se neměli bát dát šanci, pokud nad nimi uvažujete. Jsou prostě dobrá a to i ve spojení s iPhonem. Při jejich propojení se smartphony od Samsungu to pak bude jízda ještě větší. Za sebe tedy mohu Samsung Galaxy Buds Live určitě doporučit.