Recenze AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi: Cenově dostupný kabel pro náročné

V dnešní recenzi se podíváme na kabel AluCore USB-C to Lightning MFi z dílny Alzy. Ten je totiž mezi uživateli velmi oblíbený a proto jsme se rozhodli zjistit, proč tomu tak je. Na první pohled totiž kabel ničím příliš z řady nevybočuje. Jaký na nás tedy udělal kabel po měsíci ostrého používání dojem?

Technické specifikace

AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi je nabíjecí a synchronizační kabel s koncovkami USB-C na jedné straně a Lightning na druhé straně, díky čemuž je kompatibilní s naprostou většinou iPhonů, iPadů a iPodů touch. Kabel podporuje rychlonabíjení a USB Power Delivery 3.0 a je certifikovaný Applem v rámci programu MFi. To jinými slovy znamená, že splňuje vysoké standardy oficiálního příslušenství k Apple produktům, se kterými je logicky i plně kompatibilní.

Jak již bylo zmíněno výše, kromě nabíjení lze kabel využívat i k synchronizaci dat, která přes něj mohou běhat maximální rychlostí 480 Mb/s. Na pomalé přetahování souborů si tedy určitě stěžovat nebudete a když už, bude na vině spíš rozhraní ve vašem počítači než samotný kabel. Samozřejmostí je pak to, že při synchronizaci je schopen kabel zařízení i nabíjet, což se čas od času může hodit.

Kabel byl vytvořen se zaměřením na jeho odolnost, které se budeme více věnovat ještě níže. Do odstavce o technických specifikacích proto dopíšu už jen to, že by neměl mít problém vydržet 12 tisíc ohnutí ve spoji koncovky s kabelem, 15 tisíc ohnutí kabelu jako takového či 8 tisíc úkonů provedených s koncovkou – tedy vsuny či výsuny do nebo ze zařízení. To vše díky kvalitním materiálům v čele s pocínovanou mědí či nylonovým opletem. Cena kabelu je 399 korun.

Zpracování

Přiznám se, že ačkoliv už jsou produkty z řady AlzaPower na trhu poměrně dlouho a já jich již měl v rukách opravdu dost, z kabelů to byl doposud jen Lightning/USB-A model. S tím jsem byl tehdy skutečně velmi spokojený a zřejmě bych ještě byl, jelikož jsem si jej po recenzi odkoupil a dalších x měsíců bez jakéhokoliv problému používal. Poté jsem však udělal velkou chybu a půjčil jej bratrovi, což byla zároveň poslední věc, kterou jsem s kabelem udělal. Vraťme se ale zpět k tématu – tedy kvalitě zpracování kabelů AluCore. Ta byla již tehdy na vysoké úrovni a proto jsem tak nějak očekával, že i Lightning/USB-C bude v tomto směru stejný. A taky že je.

Kabel je tvořen kovovým tělem, které je obaleno nylonovým úpletem. Koncovky jsou zaobaleny do hliníkových těl s tím, že jejich napojení na kabel chrání plastovogumové koncovky, díky čemuž byste neměli být schopni toto místo častou manipulací s kabelem jakkoliv poškodit – například vytrhnout či tak něco. Na kabelu nechybí ani pásek ze suchého zipu, který slouží při smotání kabelu k tomu, aby držel tvar. Jasně, jedná se svým způsobem o prkotinu, avšak zrovna tyhle prkotiny jsou super, protože jsou velmi užitečné. Z hlediska zpracování tedy není AlzaPower AluCore USB-C to Lightning MFi co vytknout, ba právě naopak. Působí totiž daleko kvalitněji než třeba originální kabely od Applu.

Testování

Kabel jsem se snažil testovat zhruba měsíc asi tím nejlepším způsobem – životem. Používal jsem jej tedy jako svůj primární kabel, díky čemuž si se mnou užil dvě kratší dovolené, pár výletů a samozřejmě i nespočet jednoduchých nabíjecích a synchronizačních úkonů v pohodlí mé pracovny. A výsledek? Kabel obstál na jedničku s hvězdičkou. Po měsíci totiž nejenže funguje stále jako když jsem jej vybalil na začátku července z krabičky, ale rovněž i tak vypadá. Ať už se bavíme o rychlonabíjení či synchronizaci dat, vše probíhá bez jakéhokoliv problému a stejně rychle jako při používání originálního příslušenství z dílny Applu – porovnával jsem konkrétně při používání 16” MacBooku Pro, iPhonu XS a nabíjecích adaptérů a kabelů od Applu. Co se pak týče jakéhokoliv opotřebení produktu, to je po měsíci opravdu nulové. Kabel tedy vypadá skoro tak, jak jsem jej vytáhl z krabičky. Záměrně říkám skoro, jelikož k určité změně přeci jen došlo. Používáním totiž kabel, respektive jeho kovovo-nylonové tělo velmi slušně změklo, díky čemuž se lépe přizpůsobovalo prostředí a obecně s ním tedy i šlo lépe fungovat například v posteli a tak podobně. Poddajné tělo však logicky už tak nedrží tvar, takže při smotávání například už nedostanete tak rovnoměrný kruh jako předtím. To bych však v žádném případě za slabinu neoznačoval – ba právě naopak.

Resumé

Dámy a pánové, tady se není o čem bavit. Pokud sháníte opravdu kvalitní nabíjecí či synchronizační kabel s koncovkami USB-C a Lightning za přívětivé peníze, jděte do AlzaPower AluCore USB-C to Lightning. Jedná se totiž o jednu z nejlepších voleb na současném trhu. Kabel je totiž mimořádně spolehlivý, odolný a hlavně cenově dostupný. Když k tomu navíc přičtu certifikaci MFi a super cenu, dostávám produkt, jehož koupí zkrátka nesáhnete vedle.