Budoucí iPhony by mohly mít displeje obtočené takřka kolem celého těla

Apple je sice v mnoha ohledech konzervativní a jednotlivé funkce i designové změny zavádí pomalu a opatrně, což řadu odpůrců vede k názoru, že společnost málo inovuje, avšak to neznamená, že nemá technologický gigant v šuplíku hezký stoh patentů, po nichž v případě nouze sáhne. V nich často upouští páru a přichází se zajímavými řešeními a odvážnými technologiemi, které výrazně předběhly dobu a jejich čas ještě přijde. Nejinak je tomu i u nejnovějšího přírůstku, kde se jablečná společnost zmiňuje o displeji obtočeném kolem celého těla iPhonu. Tento netradiční přístup by tak mohl nahradit stávající přední obrazovku a nabídnout zcela nový způsob jak zařízení ovládat.

Konec konců, většina smartphonů se drží toho samého konceptu. Přední displej, jednoduchý obdélníkový design a předvídatelná konstrukce, která je spolehlivá a prověřená. S postupem doby se ale mění i využití telefonů a kvůli neustále přibývajícím funkcím je pomalu nutné nahradit staré struktury a přijít s něčím novým a neotřelým, co zajistí nové metody ovládání a intuitivnější přístup. Ačkoliv po samotné technické stránce není změna konstrukce nijak příliš náročná, dosud byl problémem především displej. Ten totiž musí být odolný, splňovat normy a zároveň nabídnout i praktické ovládání. O to složitější je pak vytvořit zahnutou nebo oblou dotykovou plochu, která bude reagovat tak, jak uživatelé čekají a pochlubí se i nějakou tou funkcí navíc. Nové řešení ale naštěstí zkoumá nejnovější patent, kde se Apple zaměřil na konstrukci displeje obepínajícího celé těle iPhonu. Toho by šlo podle popisu docílit flexibilní vrstvou, která by byla nanesena na zahnuté tělo a zároveň by pod sebou skýtala další ochrannou tenkou vrstvu, díky níž by bylo možné docílit odolné a pružné konzistence.

V praxi by tak mohlo jít o využití OLED či LCD obrazovky, jen s tím rozdílem, že by nespoléhala pouze na sklo, které by bylo umístěno těsně nad ochrannou ocelovou vrstvu, ale nabídla i jakýsi blíže nespecifikovaný polymérní derivát, jenž by zajistil pružnost a flexibilitu celé konstrukce. Samotné dotykové senzory by pak musely být o poznání tenčí než je tomu dosud a jejich velikost by se pohybovala kolem 10 mikronů až 0.5 milimetrů. Patent však bohužel nezmiňuje podrobnější technické detaily a zaměřuje se spíše na obecný koncept, který by mohl být v budoucích iPhonech využitý. Díky oblé konstrukci by navíc bylo možné čerpat z výhody většího místa, tudíž by se do zařízení vešlo více komponentů, popřípadě by takto bylo možné docílit o poznání tenčí architektury. Nutno nicméně podotknout, že se Apple displejem obepínajícím celé tělo smartphonu zabývá již delší dobu a je pravděpodobně jen otázkou času, než něco podobného uvidíme i v reálu.