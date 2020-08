Jak na iPhone používat přihlášení pomocí Sign In With Apple

V dnešní době musíte vlastnit účet už snad úplně ke všemu. Ať už máte své internetové bankovnictví, oblíbený internetový e-shop, anebo používáte nějakou aplikaci, tak prakticky vždy musíte kromě e-mailu a hesla zadat také jméno, příjmení a další informace. Celý tento proces si však můžete urychlit pomocí přihlašovacích platforem, konkrétně například pomocí té od Facebooku, anebo od Google. Přihlašovat se díky těmto platforem můžete jediným klepnutím, jelikož se všechny informace automaticky nastaví z vašeho účtu. Na internetu se nedávno objevily různé informace o tom, že by měl Facebook této funkce nějakým způsobem zneužívat. V tomto případě by přišlo vhod využívání platformy Sign In With Apple, která pochází přímo od Applu, a která je o mnoho bezpečnější. Pojďme se společně v tomto článku podívat, jak se pomocí Sign In With Apple můžete přihlašovat.

Hned na začátek je třeba zdůraznit, že je platforma Sign In With Apple vcelku nová, a tak není k dispozici i mnoha aplikací. Pro přihlášení pomocí Sign In With Apple tedy postupujte následovně:

Prvně je třeba v rámci aplikaci zjistit, zdali přihlášení pomocí platformy Sign In With Apple podporuje. Tuto platformu poznáte jednoduše, stačí se podívat na obrázek níže. Vzhled tlačítka se v různých aplikacích může lehce lišit.

Pokud se při přihlášení/registraci tato možnost zobrazí, tak na ni jednoduše klepněte.

V případě, že se pomocí Sign In With Apple přihlašujete poprvé, tak se vám zobrazí klasická obrazovka s informacemi o tom, jak tato platforma funguje. Po přečtení stačí klepnout na Pokračovat.

o tom, jak tato platforma funguje. Po přečtení stačí klepnout na Zařízení vás poté zeptá, zdali chcete či nechcete s aplikací sdílet svůj e-mail (zvolte podle toho, jak moc aplikaci věříte), v některých případech se zobrazí ještě další možnosti pro vyplnění, například jméno.

či s aplikací (zvolte podle toho, jak moc aplikaci věříte), v některých případech se zobrazí ještě další možnosti pro vyplnění, například Jakmile předvolby nastavíte, tak stačí klepnout na Pokračovat.

Nakonec celý tento proces potvrďte pomocí Touch ID či Face ID. Poté už je vše hotovo.

Jablečná společnost se snaží, aby byla všechna osobní data uživatelů v co možná největším bezpečí. Oproti Facebooku si tak můžete být jistí, že při přihlášení skrze Sign In With Apple nedojde k nějakému prodávání vašich osobních informací, anebo k nějakým únikům. Nakonec je třeba zmínit, že je Sign In With Apple k dispozici jen v rámci iOS a iPadOS 13 a novějším.