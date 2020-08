Peklo zamrzlo: Safari ve 4. betě macOS Big Sur začalo konečně podporovat 4K u YouTube

Jestli je za něco prohlížeč Safari na Macích dlouhodobě kritizován, je to jeho nepodpora 4K přehrávání na YouTube. To jinými slovy znamená, že přestože si například iMacy lze pořídit s displeji disponujícími rozlišením 5K a Pro Display XDR nabízí dokonce 6K, přes Safari jste si na nich 4K videa zkrátka nepřehráli. To se však naštěstí s příchodem macOS Big Sur a tvOS 14 změní, což potvrdila i včera vydaná 4. beta prvního jmenovaného systému.

Že bude Safari v nových OS podporovat 4K na YouTube oznámil Apple už na své WWDC. Jak už však bývá u mnoha novinek oznámených na jeho vývojářských konferencích zvykem, mnohdy do systémů dorazí s velkým zpožděním a tudíž se právem objevovaly obavy z toho, že i tentokrát si dá Apple na čas. Nic takového se však naštěstí nestane, jelikož po přidání podpory do tvOS 14 v nedávné betě jí přidal i do čerstvé bety Big Suru. Ten si sice mohou zatím vyzkoušet jen registrovaní vývojáři či uživatelé s nainstalovanými vývojářskými profily, avšak v brzké době bychom se měli dočkat i startu testování veřejného.

Pokud vás zajímá, proč začalo Safari podporovat 4K u YouTube až nyní, odpověď je zcela jednoduchá – Apple neposkytl ve svém prohlížeči podporu kodeku VP9 od Googlu, který byl právě pro streamování v této kvalitě klíčový. Poměrně úsměvné přitom je, že pro přehrání 4K videí na Macích stačilo stáhnout například Google Chrome, který si s YouTube v tomto rozlišení hravě poradil. Zkrátka a dobře, jakákoliv nepodpora ze strany Applu se na tomto místě těžce míjela účinkem, což mohl být i důvod, proč se nyní rozhodl svůj pohled na kodek přehodnotit.

MacOS Big Sur s přepracovaným Safari bude stejně jako ostatní nové operační systémy Applu pro veřejnost uvolněn během letošního podzimu. Kdy přesně se tak stane sice Apple zatím neoznámil, v redakci však očekáváme poslední týdny září či první týdny v říjnu. S operačním systémem pro Macy si totiž dává Apple oproti iOS, iPadOS, watchOS či tvOS zpravidla dost na čas.