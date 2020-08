Známe české ceny nových 27” iMaců a vylepšených 21,5” iMaců a iMaců Pro

Před malou chvílí Apple světu poměrně nečekaně představil upgrady svých stolních počítačů iMac a iMac Pro. Zatímco v případě 21,5” iMaců a iMaců Pro se o žádné terno nejedná, v případě 27” iMacu jsme se dočkali poměrně slušných vylepšení, za která si však nechá Apple řádně zaplatit. O jakých cenách se tedy u strojů v České republice bavíme?

Začneme u 21,5” iMacu, který je z výše zmíněné trojice tím suverénně nejlevnějším. Ten lze v základní konfiguraci pořídit za 33 990 korun. Pokud byste jej pak nakonfigurovali na maximum (vyjma softwary a Magic Trackpad 2 s Magic Mouse 2), vyjde vás na 92 490 korun. Zde se tedy ceny nehýbaly. Totéž platí i u iMacu Pro, za který i přestože nyní nabízí 10jádrový procesor Intel Xeon W zaplatíte 139 990 korun.

Co se pak týče 27” iMaců, ten vás vyjde nejlevněji na 54 990 korun. Za tuto cenu dostanete iMac s klasickým displejem bez nanotextury, šestijádrovým procesorem Intel Core i5 desáté generace, 8 GB RAM pamětí, 256 GB SSD diskem a grafickou kartou Radeon Pro 5300 se 4 GB pamětí. Pokud by se vám pak nechtělo troškařit a iMac byste chtělo lidově řečeno “v plné palbě”, připravte si 264 990 korun. Za tyto peníze dostanete displej potažený nanotexturou (za který je příplatek 15 000 korun), 3,6GHz 10jádrový procesor Intel Core i9 10. generace s Turbo Boostem až 5,0GHz, 128 GB RAM paměť, grafickou kartu Radeon Pro 5700 XT s 16 GB paměti GDDR6, 8 TB úložiště a 10gigabitový ethernet. Jedná se tedy o skutečně výkonný stroj, který se nezadýchá pěkných pár následujících let.