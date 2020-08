Musk chce dát ještě letos prvním lidem do hlavy čipy na ovládání elektroniky

Mysleli jste si, že je ovládání elektroniky pouhou myslí možné jen ve sci-fi filmech a ještě tomu tak dlouho bude? Chyba lávky. Americký vizionář Elon Musk, který stojí za Teslou, SpaceX či satelity Starlink, totiž chystá tuto vychytávku pomocí své další společnosti s názvem Neuralink zrealizovat. A to ještě letos.

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem webu informovali o tom, že by Musk rád dával do hlav lidem speciální čipy, pomocí kterých by měli být schopni ovládat elektroniku. Tehdy sice ještě nebylo jasné, kdy se k tomu Neuralink odhodlá, avšak dle čerstvého vyjádření Muska se počítá už s letošním rokem. Kdy přesně budou provedeny první testy na lidech by pak měl vizionář oznámit ke konci srpna.

Unikátnost v každém coulu

Funkčnost implantátu, který by měl být vkládán lidem do hlavy, je skutečně unikátní. Vše by totiž mělo být založeno na snímání aktivity neuronů, která by měla být následně proměňována na speciální počítačový algoritmus. Ten by měl následně sloužit k ovládání elektroniky, která by byla s podobným ovládacím prvkem kompatibilní. Jinými slovy, elektroniku by řídily naše myšlenky a to přesně tak, jak jsme vídali ve filmech – stačit by mělo na něco pomyslet a daná věc se například vypne, zapne, přiletí či cokoliv podobného.

Jelikož je zatím celá technologie v plenkách, je potřeba si uvědomit, že k nasazení do reálného života zbývá ještě velmi pravděpodobně poměrně dost času – tím spíš, když se vše točí kolem zásahu do lidského těla. Pokud se však technologie ukáže jako využitelná a především pak spolehlivá, mohla by znamenat revoluci v technologickém světě. Ten by se totiž mohl díky ní zcela proměnit, což by mohlo být nanejvýš zajímavé. Vše však samozřejmě ukáže až čas.