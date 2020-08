Do Google Maps míří novinka, která potěší všechny milovníky sociálních sítí

Google Maps lze bez jakékoliv skromnosti označit za nejoblíbenější mapové podklady a navigaci světa. Vzhledem k tomu, jak komplexní, dostupné, přesné a designově zpracované jsou se však této skutečnosti absolutně nelze divit. Jejich tvůrce však neusíná na vavřínech a pracuje na dalších a dalších vylepšeních, kterými chce jejich úroveň pozdvihnout. Jedna poměrně zajímavá dorazila do Google Maps s nejnovějším updatem.

Že se lze do Google Maps přihlásit skrze uživatelský účet u Googlu a následně v nich hodnotit profily nejrůznějších podniků není již řadu let žádným tajemstvím. Na účty recenzentů se bylo doposud možné prokliknout a zobrazit si tak, co vše v poslední době zhodnotili. A právě tento prvek se nyní rozhodl Google rozvinout. Jednotliví recenzenti totiž půjdou sledovat stejně jako tomu je například na Twitteru, Instagramu či Facebooku. Jakmile tak učiníte, jejich aktivita se vám bude zobrazovat skrze notifikace a skrze záložku v aplikaci. Pokud máte tedy mezi recenzenty Googlu nějakého oblíbence, kterému věříte, jeho sledování bude nově mnohem jednodušší.

Jediný problém novinky je zatím v její dostupnosti. Google jí totiž jako již tradičně uvolňuje postupně po celém světě, avšak bez jakéhokoliv jasného harmonogramu. Rozšiřování se rovněž zpravidla neváže na země či města, ale je spíše náhodné. Pokud tedy někdo z vašeho okolí již recenzenty v Google Maps sledovat může, bohužel to neznamená, že se updatu dočkáte v brzké době i vy.