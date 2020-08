Apple chystá 12” MacBook s vlastním procesorem, známe jeho kapacitu baterie

Není tomu ještě tak dávno, co jsme se v nabídce Applu loučili s 12” MacBooky a už se zdá, že si do ní tyto stroje najdou opět cestu. Jsou totiž jako stvořené pro nasazení procesorů Apple Silicon, jelikož jsou určeny primárně na nenáročnou práci, čemuž je přizpůsobeno i jejich tělo a vnitřní konstrukce. Že klepe oživená novinka na dveře jsou leakeři přesvědčeni i podle certifikací, které nyní Apple získává pro některé komponenty, které by do nich mohl nasadit.

Jedním z čerstvě certifikovaných komponentů je nová 4380 mAh baterie, kterou má chtít Apple dle leakerů vměstnat právě do “dvanáctky”. Ještě před pár dny byla sice tato baterie vnímána spíš jako komponent pro MacBook Air, jelikož se svými parametry s tímto strojem shodovala, avšak s ohledem na nově získané informace jsou zdroje přesvědčeny o tom, že tomu tak nebude a Apple jí nasadí do staronového 12” stroje. Počítačová nabídka Applu se tudíž dočká dalšího zajímavého oživení, jelikož bude nabízet celkem tři možné úhlopříčky displeje – 12, 13 a 16”. V příštím roce by se pak mělo přidat i 14”, které má přinést menší MacBook Pro.

Nový 12” MacBook by si měl svou premiéru odbýt v průběhu letošního podzimu s tím, že na pulty obchodů by měl dorazit ještě před Vánoci. Obecně se o něj dá očekávat velmi slušný zájem, jelikož i jeho předešlé modely byly uživatelsky poměrně oblíbené a jejich ukončení proto neslo mnoho z nich nelibě. Na cestování či jednodušší kancelářskou práci byly totiž zkrátka skvělé, byť poměrně drahé. Snad se tedy jejich nové generaci podaří na slávu jejich předešlé generace navázat.