Šéf Applu prozradil, kolik diváků sledovalo letošní online WWDC

Letošní vývojářská konference WWDC byla zcela jiná než ty, na které jsme byli zvyklí v minulých letech. Celosvětová pandemie koronaviru totiž znemožnila Applu uspořádat její klasickou fyzickou podobu a tak mu nezbylo nic jiného, než celou konferenci uspořádat online. I přesto s ní však slavil velmi slušný úspěch.

Statistikami letošní WWDC se na včerejším oznámení finančních výsledků Applu pochlubil jeho šéf Tim Cook. Ten prozradil, že za týden, co se WWDC konala, zpřístupnil Apple na 72 hodin videoobsahu určeného primárně vývojářům, se kterými rovněž vedl na 4500 soukromých videokonferencí kvůli jejich dotazům. Co se pak týče celkové sledovanosti WWDC, ta dle dat Applu dosáhla krásných 22 milionů diváků – samozřejmě za celý týden. Rozhodně se tedy nedá říci, že by o ní nebyl mezi vývojáři i běžnými uživateli zájem. Asi se tak nebudete divit, že celkově hodnotí letošní podobu WWDC jako velmi zdařilou.

Je velmi pravděpodobné, že WWDC nebyla jedinou letošní konferencí Applu přenesenou ryze do online světa. Stejné pojetí se dá totiž kvůli pandemii koronaviru očekávat i u podzimního představení nových iPhonů a jiných produktů, potažmo u vstupu prvních Maců s Apple Silicon na trh, což si velmi pravděpodobně vyžádá též vlastní Keynote. Někteří analytici jsou dokonce přesvědčeni o tom, že fyzické Keynotes, na které jsme byli v minulosti zvyklí, již odvál čas a Apple se začne v budoucnu i po odeznění pandemie spoléhat na ryze online podobu.