Apple přemýšlí nad dalším unikátním využitím iPadů, rád bych z nich udělal laptop

Jablečná společnost často přichází s celou řadou šílených nápadů, a byť se navenek prezentuje jako poměrně konzervativní, páru upouští nejčastěji pomocí různých patentů, které zkoumají vliv jednotlivých přelomových technologií na zařízení od Applu a pokouší se najít ideální kompromis mezi cenou a výkonem. Výjimkou není ani nejnovější přírůstek, který se naopak plně zaměřuje na spojení dvou iPadů dohromady a vytvoření jednoho celistvého počítače. Konec konců, tahat s sebou do práci či školy notebook může být místy poměrně nepohodlné, zejména pak v případě, že chcete zařízení ovládat i dotykem. Jablečné tablety by však tento neduh mohly jednou provždy vyřešit.

Apple se však nezamýšlel pouze nad jedním využitím, místo toho nastínil několik variant, jak by mohlo potenciální spojení dvou zařízení vypadat. V prvním případě by totiž koncept mohl fungovat podobně jako dva stejné monitory. V praxi by to tedy vypadalo tak, že byste položili dva iPady vedle sebe, spárovali je a nastavili jednolitý displej. Díky tomu by se obraz roztáhl přes celou plochu a vy byste mohli nerušeně pracovat, aniž byste se tahali s kabely. Zároveň již Apple podobnou technologii používá v případě MacBooku a iPadu, kdy stačí obě zařízení spárovat a bez omezení využívat oba displeje najednou. Oba iPady by navíc mezi sebou mohly sdílet nejrůznější data a hardwarové aspekty jako je například sdílená paměť. Další metodou by pak mohlo být obdobné spojení dvou tabletů, jen s tím rozdílem, že by fungovaly jako skládací smartphone, popřípadě kniha. Apple by se tak nemusel zabývat vývojem ohebného displeje a místo toho by zkrátka dal uživatelům možnost obě zařízení nějakým způsobem spojit a rozkládat je jako to děláte například s knihou. Jedinou nevýhodou by pak nicméně byla neohebnost a velikost, která by mohla překážet v komfortu.

Jedním z nejlákavějších řešení je tak pravděpodobně využití iPadu jako klávesnice a druhého jako displeje. Místo připojení externí klávesnice byste tak mohli jednoduše oba iPady spárovat, jeden položit vodorovně, druhý nastojato a v podstatě si vytvořit takovou kompaktnější formu notebooku. Zároveň by takto bylo možné využívat nejen klávesnice jako takovou, ale i jakýsi hotbar a rychlou nabídku pro efektivní ovládání zařízení a využití různých funkcí. Patent zmiňuje také speciální mechanismus, který byste mohli libovolně přidělat ke konstrukci obou zařízení a tímto způsobem je propojit. Uvidíme, po jakém z těchto návrhů Apple nakonec sáhne, ale rozhodně se jedná o zajímavý koncept.