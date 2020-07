Samsung se stal jedním z hlavních dodavatelů nejdražšího komponentu pro iPhony 12

Jablečná společnost má s jihokorejským Samsungem poměrně vřelé vztahy a bere ho jako svého nejvěrnějšího dodavatele. Konec konců, oba technologičtí giganti úzce spolupracují již hezkou řádku let a nevypadá to, že by se na této skutečnosti mělo cokoliv měnit. Obě strany jsou nanejvýš spokojené a byť se občas musí finančně vyrovnat, jako se tomu stalo například nedávno, když Apple neodebral smluvený počet kusů, jejich obchodní partnerství ještě nějakou dobu potrvá. Apple ostatně na Samsung spoléhá i při dodeji nových displejů pro iPhone 12 a jak se tak zdá, výrobce si pomalu našel cestu i k výrobě fotoaparátů pro jablečné telefony.

Fotogalerie iPhone 12 Pro koncept-FB iPhone 12 Pro koncept-11 iPhone 12 Pro koncept-2 iPhone 12 Pro koncept-3 +6 Fotek iPhone 12 Pro koncept-6 iPhone 12 Pro koncept-7 iPhone 12 Pro koncept-8 iPhone 12 Pro koncept-9 iPhone 12 Pro koncept-5 Vstoupit do galerie

O nečekané novince informovala jihokorejská média, podle nichž se výrobce dohodnul s jablečnou společností a nově se kromě displejů postará i o výrobu 6P čoček a objektů pro očekávaný iPhone 12 a pokud vše půjde hladce, mohla by společnost získat zakázku i v případě iPhonu 13. Proslulý analytik Ming-Chi Kuo o případném vměšování Samsungu ostatně informoval již před nějakou dobou a zároveň potvrdil, že bychom se v budoucnu mohli dočkat kamery umožňující periskopické přiblížení, o niž by se opět postaral jihokorejský výrobce. Není divu, že se Apple poslední dobou na Samsung spoléhá v čím dál více ohledech. Po akvizici izraelské firmy Corephotonics má totiž dodavatel přístup k unikátní technologie jako jsou například skládané čočky, které nabízí efektivnější vykreslování a lepší zachycení obrazu.

Problém nicméně nastal v momentě, kdy izraelský startup Corephotonics zažaloval Apple za údajné porušení patentu, zejména tedy co se týče teleobjektivu. Společnost totiž s touto technologií přispěchala již před pár lety, kdy ji předvedla v celé své kráse. Od té doby došlo k četným zlepšením a dalo by se tvrdit, že se z Corephotonics stal v tomto ohledu tahoun trhu, alespoň co se inovací a novinek týče. Přesto se Apple místo pokusu o navázání spolupráce izraelskému výrobci jen vysmál a podle oficiálních slov představitelů společnosti jasně naznačil, že si technologický gigant může dovolit patenty Corephotonics porušit. Krátce nato pochopitelně došlo na žalobu a soudní tahanici, která se vleče dodnes. Jediným štěstím pro Apple je tedy skutečnost, že došlo ze strany Samsungu k akvizici izraelského startupu, díky čemuž se jablenčá společnost může s jihokorejským výrobcem dohodnout a zásobovat své iPhony přelomovými fotoaparáty. Ze Samsungu by se tak díky tomuto kroku mohl stát nejcennější dodavatel, který obsáhne rovnou dvě nejdražší součástky, tedy OLED obrazovky a kamery, jejichž cena se snadno může vyšplhat až na 100 dolarů za kus.