Co svět očekává od finančních výsledků Applu za uplynulé čtvrtletí

Na dnešní večer má Apple naplánované oznámení finančních výsledků za 2. čtvrtletí letošního roku. Na tom by zřejmě nebylo nic až tak zajímavého, kdyby ovšem do uplynulých třech měsíců výraznou měrou nezasáhl koronavirus. Svět bude proto zcela určitě se zatajeným dechem sledovat, jak a zda vůbec se tato krize na finančních výsledcích Applu podepsala. Co se od nich obecně očekává?

Se svou vizí finančních výsledku Applu se již podělila celá řada analytických firem. Například analytici z Wall Street si myslí, že výnosy Applu za uplynulé čtvrtletí klesnou zhruba o 3 % na 52,1 miliard dolarů. Aby byla situace Applu v následujících měsících lepší, je dle analytiků potřeba, aby potvrdil své plány spuštění iPhonů 12 – tedy zda dorazí hned v září, budou představeny v září a dorazí až v říjnu či budou představeny v říjnu a v tomto měsíci i dorazí. Jedině s těmito informacemi totiž budou dávat smysl predikce Applu o finančním vývoji následujícího čtvrtletí, do kterého se iPhonu 12 buď podepíšou nebo nepodepíšou.

Že je potřeba nastínit budoucnost iPhonů 12 si myslí i analytik Gene Munser z Loup Ventures a dodává, že jeho tým je dokonce přesvědčen o tom, že bude iPhone 12 největším krokem kupředu od iPhonů 6. O jeho příchodu by proto mělo být dle něj jasno dlouho dopředu, jelikož jedině tak se na něj budou moci uživatelé připravit a jedině tak. budou dávat odhady finančních výsledků za letní čtvrtletí smysl. Velmi zajímavé přitom je, že podobně hovoří i celá řada dalších předních analytiků, kteří informace o iPhone 12 upřednostnili před finančními výsledky tohoto čtvrtletí.

Ve výsledku bychom se tak mohli dnes večer dočkat mnohem zajímavějších věcí než jen informací ohledně finančního hospodaření Applu ze druhého čtvrtletí letoška. Určitý nástin blížícího se iPhonu 12 se totiž zdá vzhledem k dlouhodobé spokojenosti investorů jako prakticky nevyhnutelný, byť rozhodně stylem Applu není. Zoufalá doba si však holt občas žádá nestandardní kroky. Ať už se Apple rozhodne jakkoliv, vědět o tom budeme dnes po 23. hodině večerní.