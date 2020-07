Na termínu příchodu nových iMaců se neshodnou ani ty nejlepší zdroje

O nové generaci iMaců je v posledních týdnech slyšet opravdu hodně. Nikdo sice neví, kdy přesně je Apple představí, počítá se však s tím, že to bude brzy. Právě ono “brzy” si však začíná každý vykládat po svém. Například portál 9to5mac nyní tvrdí, že iMacy dorazí už v průběhu tohoto týdne, jelikož to měly potvrdit jeho zdroje. To však vyvrací leaker Jon Prosser, který tvrzení 9to5mac odmítá s tím, že iMacy dorazí zcela určitě až v srpnu.

Jak 9to5mac, tak Prosser se shodují na tom, že letošní iMacy se ještě redesignu nedočkají. Ten si totiž má Apple schovávat až pro stroje osazené čipsety Apple Silicon, což ještě letošní ročník nebude. Ten se totiž jako již tradičně dočká procesorů od Intelu – pravděpodobně naposledy ve své historii. Očekávat se dá rovněž nasazení rychlejších RAM pamětí a samozřejmě i nové možnosti grafik. Víc toho od novinek čekat ve výsledku nelze, kvůli čemuž se nedá předpokládat ani to, že by byly jakkoliv výrazněji prodejně úspěšné.

Minoritní upgrady budou nicméně mít velmi pravděpodobně i jednu veskrze pozitivní vlastnost – cenu. iMacy totiž díky nim takřka 100% nikterak nepodraží (tedy alespoň v základu), díky čemuž by si mohly udržet alespoň určitý prodejní potenciál. Ten pak velmi pravděpodobně doslova exploduje s nasazením nového designu někdy v příštím roce. Otázkou, která se v souvislosti s ním objevuje, je však to, jak se nový design podepíše na ceně.