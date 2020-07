Na iOS brzy zamíří propagandistické Ministry of Broadcast

Chtěli jste si někdy vyzkoušet, jaké by to bylo střihnout si roli cenzora a mistra propagandy? Snad všichni jste pravděpodobně četli legendární knihu 1984 z pera britského autora George Orwella, nebo jste o ní přinejmenším slyšeli. Právě tímto spisem se totiž inspiruje nejnovější hříčka Ministry of Broadcast, kde se zhostíme role jednoho z propagátorů režimu, který však postupně prozří, prohlédne skrz divadlo machinací i propagandy a pokusí se učinit tomu přítrž. To si však pochopitelně elity nenechají líbit a pokusí se zmařit veškeré vaše plány. Kromě Orwella se však hra inspiruje i u Prince of Persia, tudíž nás čekají i pěkně akční souboje a především stará dobrá plošinovka, která svým vizuálem mírně hraje na nostalgii.

Fotogalerie ministry of broadcast 2 ministry of broadcast 3 ministry of broadcast 5 ministry of broadcast 6 +3 Fotek ministry of broadcast 8 ministry of broadcast Vstoupit do galerie

Zároveň fanoušky podobných témat může těšit skutečnost, že se nejedná výhradně o mobilní hru a Ministry of Broadcast zamířilo i na Steam a přenosnou konzoli Nintendo Switch. V případě iOS se tak pochopitelně dočkáme přizpůsobeného ovládání, nicméně všechny ostatní herní prvky by měly zůstat naprosto totožné. Stejně tak se můžeme těšit i na unikátní audiovizuální stránku, pěkně hutnou atmosféru a celou řadu odkazů na toto legendární dílo. Jedinou otázkou tak zůstává cena, která je v případě Steam verze nastavena na 14.99 dolarů, avšak je vcelku očekávané, že se cenovka v případě mobilních zařízení alespoň o dvě třetiny sníží. Tak či onak, zatím to vypadá, že se rozhodně máme na co těšit a nezbývá než doufat, že nepůjde pouze o port, nýbrž o plnohodnotnou verzi, která nás na hezkých pár hodin zabaví. Zároveň je třeba zmínit, že se jedná o ryze českou hru, a už jen proto byste jí měli dát šanci.