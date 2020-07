Své údaje, včetně jména, příjmení, pohlaví a dalších společně fotografií v dnešní době odevzdáváme prakticky komukoliv, ani nám to nepřijde nějakým způsobem divné. Na sociální sítě sdílíme další příspěvky s fotografiemi a kdyby existoval nějaký robot, který by dokázal nějakým způsobem pracovat s databází fotografií například od Facebooku, tak by dokázal identifikovat nejspíše většinu planety. Profilovou fotku si můžete nastavit i u vašeho Apple ID. Tato fotka se poté zobrazí v Nastavení vašeho iPhonu a iPadu, popřípadě v Předvolbách systému v macOS.

Jak na iPhonu změnit fotografii k Apple ID

V případě, že chcete na vašem iOS či iPadOS zařízení provést změnu profilové fotografie k Apple ID, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, abyste se drželi následujícího postupu:

Na iPhonu či iPadu se skrze domovskou obrazovku přesuňte do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak úplně nahoře klepněte na kolonku vašeho profilu se jménem a profilovým obrázkem.

se jménem a profilovým obrázkem. Poté, co tak učiníte, tak je nutné, abyste v horní části obrazovky klepnuli na obrázek vašeho profilu s malým textem Upravit.

s malým textem Po kliknutí se zobrazí ve spodní části obrazovky menu, s jehož pomocí už můžete novou fotografii jednoduše nastavit: Pořídit obrázek: pokud zvolíte tuto možnost, tak se otevře aplikace Fotoaparát a vy si budete moci fotografii ihned vyfotit; Vybrat obrázek: v případě, že klepnete na tuto kolonku, tak se zobrazí aplikace Fotky, ve které si fotografii můžete vybrat; Procházet…: zvolíte-li tuto možnost, tak se otevře aplikace Soubory, díky které můžete nastavit fotku z interního úložiště anebo třeba z iCloudu.

s jehož pomocí už můžete novou fotografii jednoduše nastavit: Jakmile fotografii najdete, tak výběr potvrďte.

Nakonec je nutné, abyste si nastavili kulatý výřez, aby byla profilová fotografie podle vašich představ.

aby byla profilová fotografie podle vašich představ. Nastavení poté potvrďte stisknutím Vybrat vpravo dole.

Změna fotografie u účtu Apple ID je prakticky čistě designová záležitost. Některým z vás se určitě nelíbí šedý panáček, který se defaultně zobrazuje právě v Nastavení či v Předvolbách systému. Kromě toho se může tato možnost hodit, pokud jste si někdy v minulosti nastavili fotografii k Apple ID, avšak ta už je velmi stará a jednoduše není aktuální. Výše uvedeným způsobem si můžete jednoduše nastavit novou fotografii, kterou lze buď zrovna pořídit, anebo vybrat z galerie.