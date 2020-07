Spoluzakladatel Applu žaluje YouTube, důvod je vcelku bizarní

Bizarní žaloby nejsou v technologickém světě ničím neobvyklým. Ostatně, není tomu tak dávno, co musel čelit například Apple nařčení z toho, že z jednoho Rusa udělal kvůli aplikaci v App Store homosexuála. Neuběhl přitom ani rok a jeho jméno už začíná být spojováno s další poměrně zvláštní žalobou. Za tou tentokrát stojí jeho spoluzakladatel Steve Wozniak, který žene k soudu YouTube. To totiž dle něj umožnilo podvodníkům použít jeho jméno a podobiznu k internetovým podvodům.

Je to trochu paradox. Ještě před pár lety byl Steve Wozniak z kryptoměn doslova paf a nyní stojí proti nim, respektive proti podvodníkům, které kryptoměny zneužívají. Ti měli využít právě kvůli jeho kladnému vztahu ke kryptoměnám jeho podobu a jméno ve videích, kterými se snažili důvěřivce připravit o jejich peníze. Na tyto praktiky však Woznaik přišel a začal proti nim bojovat, jak jen to jde. Jelikož byl však v boji bezradný, rozhodl se nyní spolu s dalšími lidmi, jejichž tváře a jména byly zneužity pro podvodné účely, vyrazit do boje přímo proti poskytovateli prostoru pro tato videa – tedy proti YouTube. To se sice hájí tím, že za obsah, který na své platformě má, de facto nemůže, jelikož jen poskytla prostor uživatelům, avšak Wozniak argumentuje tím, že YouTube zanedbává kontrolu a ignoruje nahlašování videí. Například takový Twitter byl přitom stejný typ problému řešit hned v den nahlášení.

Ačkoliv je pro YouTube celá záležitost jistě velmi nepříjemná, jelikož bude kvůli zapojení se spoluzakladatele Applu do ní hojně zmedializovaná, těšit jej může alespoň to, že za ní víceméně nic nezaplatí. Celá soudní potyčka se totiž dle dostupných informací točí jen kolem odstranění videí a upozornění uživatelů na případné podvody, což by nemělo být pro YouTube nikterak problémové. Vzhledem k požadavkům žalobců je navíc možné, že bude soudní řízení nakonec odpískáno ještě před svým zahájením a vše se vyřeší mimosoudní domluvou.