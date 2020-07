Obrovský výprodej na Alze jde do finále, nepromarněte svou šanci ulovit si slevu

Komerční sdělení: Kdo by neměl rád slevy. Přesně tímto heslem se řídí i Alza, která na konci června spustila velkou výprodejovou akci s názvem Obrovský výprodej, v rámci nějž lze získat obrovské množství nejrůznějších produktů za skvělé ceny. A jelikož se již chýlí k jeho konce, rozhodně nebude od věci vám jej připomenout.

V Obrovském výprodeji Alzy naleznete jak klasickou elektroniku, tak produkty ze sekce Sport a outdoor, Hobby a zahrada, MAXI Drogerie, Beauty, Hračky, Media, Peta a Auto-moto. Výše slev se různí, avšak zpravidla se pohybuje nejméně kolem 10 %. U naprosté většiny produktů je ale samozřejmě mnohem vyšší, díky čemuž je na nich možné ušetřit i vyšší tisíce korun. Do slevy se dostaly jak některé Apple produkty, tak i dlouhodobě úspěšné produkty typu Mi Band 3 od Xiaomi či vivoactive 3 od Garminu. Výběr je zkrátka široký a dostalo se do něj snad vše, na co si jen vzpomenete. Ale pozor, výprodej končí už 26. července.