Aplikace na komáry: Fungují mobilní odpuzovače komárů či nikoliv?

Příjemné letní večery dokáže často výrazně narušit jen několik milimetrů velký komár. Tento tvor vás zpočátku začne štvát svým bzučením a později také svědivými štípanci, které vznikají poté, co do vás zaboří svůj sosák. Existuje hned několik různých přípravků a produktů, které můžete pro odpuzení komárů využít. K dispozici jsou klasické chemické odpuzovače, které stačí zapojit do elektřiny, kromě toho můžete využít odpuzovacích tyčinek, které fungují po zapálení, a mnoho dalšího. Před několika lety se však rozmohl trend mobilních aplikací, které mají komáry odpudit. Pojďme si společně v tomto článku říci, na jakým principu, a zdali vůbec tyto aplikace fungují.

Je to již několik let nazpátek, co se v rámci obchodů s aplikacemi na různých mobilních platformách objevily první aplikace, které mají za úkol odpuzovat komáry. Za tu dobu se tyto aplikace žádným výrazným způsobem neposunuly, a to kvůli tomu, že jednoduše s momentálními technologiemi nemají kam. Všechny aplikace pro odpuzování komárů funguji na jednom a tom samém principu – vydávání zvuku. Pokud si ale jednu takovou aplikaci nainstalujete a spustíte „odpuzovací mód“, tedy aktivujete zvuk, tak jakožto člověk nic moc neuslyšíte. Je to kvůli tomu, že vaše zařízení začne vydávat ultrazvuk, který lidské ucho od určitého kmitočtu není schopné slyšet. Každý člověk je samozřejmě jiný, plus mínus ale platí, že člověk neslyší veškeré zvuky, které mají hodnotu kmitočtu cca 14 kHz a více. Lidé s lépe vyvinutým sluchem mohou tyto ultrazvuky vnímat jako relativně tiché pískání.

Zatímco člověk tedy ultrazvuk neslyší, anebo jej vnímá úplně minimálně, tak jej komáři jednoduše nesnáší. Namísto toho, aby se pohybovali v okolí, ze kterého je vydáván ultrazvuk, tak se raději odeberou na jiné místo, kde na ně může čekat jiná oběť. Asi si teď říkáte, že to všechno zní strašně jednoduše, a že v tom musí být nějaký háček. Doopravdy se však nejedná o složitou vědu – je dokázáno, že komáři ultrazvuk nesnáší a vzdalují se od něj. Jediný háček vzniká v hardwarových možnostech zařízení, ze kterého se ultrazvuk snažíte přehrát. Ne všechny reproduktory osazené v mobilních telefonech totiž dokáží ultrazvuk přehrát. Seznam reproduktorů, které ultrazvuk přehrát umí, samozřejmě nikde nenajdete, a proto je třeba tyto aplikace a možnost odpuzování komárů vyzkoušet na vlastní kůži.

Jak na to?

Prvně je samozřejmě nutné sehnat aplikaci, díky které můžete ultrazvuk z vašeho zařízení přehrát – na App Storu a Google Play jich jsou k dispozici mraky. Některé aplikace jsou zdarma, některé placené, všechny ale ve finále dělají to samé. Pokud vám tedy nevadí reklamy v aplikaci, tak rozhodně nemusíte platit ani korunu. Nejlepší je taková aplikace, ve které kromě přepínače zapnuto/vypnuto najdete také posuvník či možnost pro změnu přehrávané frekvence. Ideální je najít tak vysokou frekvenci zvuku, kterou sotva přestanete slyšet. Pokud tedy nastavíte frekvenci například na 13 kHz a slyšíte jemné pískání, tak nastavte 14 kHz, kdy už byste neměli slyšet žádný zvuk. Jednoduše řečeno je nutné nastavit nejnižší možnou frekvenci zvuku tak, aby vám přehrávání nevadilo a nebylo nepříjemné. Tohoto pravidla je třeba se držet právě kvůli hardwarovým omezením chytrých telefonů. Čím vyšší je frekvence zvuku, tak tím větší je pravděpodobnost, že vaše zařízení ultrazvuk nepřehraje.

Fungují tedy aplikace proti komárům?

Když už tedy víte, jakým způsobem aplikace na odpuzování komárů fungují, tak vás nejspíše zajímá, zdali jsou tyto aplikace doopravdy funční či nikoliv. Z některých zdrojů se můžete dočíst, že nejsou, z jiných zdrojů zase naopak, že ano. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jsou tyto aplikace funkční jen v určitých situacích. Při testování v lese se mi nepodařilo hejno komárů žádným způsobem zmanipulovat a prvních štípanců jsem se dočkal již po několika sekundách, avšak po několikadenním testování na terase ve večerních hodinách se komáry zahnat podařilo a ani jeden člen rodiny se nestal obětí. Záleží tedy nejspíše na prostředí, ve kterém se pohybujete, a dost možná také na počtu komárů, kteří se ve vašem okolí nachází. Funkčnost aplikací je bohužel nutné otestovat na vlastní kůži, bohužel neexistují žádné přesné podmínky, při kterých mobilní odpuzovače fungují.