Jak na smartphone co nejlépe vyfotit kometu Neowise

Čas od času se na obloze objeví nějaké vesmírné těleso, které jednoduše nelze sledovat každý den. Zatímco v určitých dnech jsou to například Perseidy, jindy můžete sledovat zatmění Měsíce anebo Slunce. Některé tyto úkazy lze pozorovat klidně jen jednou za život – o to více vzácnější tyto momenty poté jsou. Momentálně lze na noční obloze sledovat kometu Neowise, která se neustále přibližuje k zemi, a tak je čím dál tím jasnější a její pozorování tak jednodušší. Nachází se vcelku vysoko nad obzorem, a to v souhvězdí Velké medvědice, které najdete pod Velkým vozem. Do konce týdne momentálně panují ty nejlepší podmínky pro sledování zmiňované komety.

Velmi důležité je však v tomto případě také počasí – pokud je zataženo, tak můžete oblohu sledovat jak chcete, ale i přesto nic neuvidíte. Vůbec nejlepší podmínky pro sledování komety Neowise připadají na noc ze středy na čtvrtek, kdy bude jasno či polojasno. V pozdějších dnech se budou podmínky pro sledování zhoršovat a vůbec nejhůře na tom bude sobota, kdy má být zataženo, společně s deštěm a bouřkami. Pokud patříte mezi jedince, kteří si rádi podobné momenty zaznamenávají prostřednictvím fotografií, tak se vám bude hodit tento článek. Novější iPhony mají v současnosti velmi kvalitní fotosoustavy a i s pomocí iPhonu můžete tedy kometu Neowise zaznamenat – je ale třeba znát několik tipů, aby byl výsledek co možná nejlepší. Pojďme se na tyto tipy podívat v rámci tohoto článku.

Kometa Neowise:

Vypněte sociální sítě a upozornění

Ještě před tím, než se vrhnete na focení komety Neowise, tak byste měli váš iPhone přenést do režimu nerušit, popřípadě byste měli deaktivovat všechna oznámení. Jednak je to kvůli tomu, aby vás při focení nikdo nerušil, a jednak kvůli tomu, abyste si mohli tento vzácný moment užít i na vlastní oči, například s vaší drahou polovičkou. Odstřihnout se od sociálních sítí můžete také jednoduchou deaktivací Wi-Fi či mobilních dat. Jen takto se budete schopni co možná nejlépe soustředit na focení.

Udělejte si pořádek v úložišti

Pokud patříte mezi uživatele, kteří mají v iPhonu malé úložiště, tak se můžete při focení dostat do problémů. Nikdo rozhodně nechce, aby se mu po vyfocení několika fotek zobrazilo upozornění o tom, že je místo v úložišti plné, a že je nutné odstranit některá data. Pořádek v úložišti byste si měli udělat doma, ještě před tím, než se vrhnete na focení. Možností, jak udělat pořádek v úložišti, je hned několik – můžete buď smazat některé fotografie, anebo můžete v rámci Nastavení -> Obecné -> Úložiště: iPhone provést smazání některých nepotřebných dat. Zkrátka a jednoduše, snažte se uvolnit alespoň několik stovek megabajtů, ideálně několik gigabajtů. Více informací o tom, jak můžete na vašem iPhonu udělat pořádek v úložišti, najdete ve článku, který přikládám níže.

Pozor na světelný ruch

Ještě před tím, než se vrhnete na focení komety Neowise, tak je nutné si promyslet, na jaké místo pro focení se vlastně vydáte. Je nutné, abyste byli co možná nejdál od města, někde na odlehlé ploše – například na vyvýšené louce. Pokud máte na jedné straně město plné světel, které vytváří světelný ruch, tak je nutné se otočit přesně na druhou stranu, kde na oblohu světelný ruch působit nebude. Jakmile se objevíte na perfektním místě, tak už jen stačí, abyste se usadili a vytáhli trojnožku/stativ, bez kterého se v tomto případě nejspíše neobejdete.

Stativ a drátová sluchátka = povinná výbava

Pokud chcete na váš iPhone fotit noční oblohu s nějakým objektem, tak je ve většině případech nutné využít stativ. V nočních podmínkách stačí doopravdy zařízením při focení pohnout jen o několik milimetrů a ve finále se celá fotografie kompletně rozmaže. Právě kvůli tomu je nutné, abyste si pořídili a použili trojnožku či stativ. Kromě toho nedoporučuji fotit pomocí spouště na displeji, popřípadě pomocí tlačítka hlasitosti. Tímto způsobem totiž také dojde k pohnutí zařízení a výsledná fotografie se opět stane rozmazanou. Hodí se využít drátová sluchátka s ovladačem, například EarPods. Ty stačí k vašemu iPhonu připojit a pro pořízení fotky poté stisknout jedno z tlačítek pro ovládání hlasitosti. Pokud vlastníte Apple Watch, tak můžete použít nativní aplikaci Fotoaparát a spoušť stisknout odtud.

Nastavení fotoaparátu

Mnoho uživatelů mi bude jistě oponovat v tom, že nativní aplikace Fotoaparát není ideální fotografickou aplikací, která se dá k focení vesmírných těles použít. Osobně jsem však nikdy neměl s nativní aplikací Fotoaparát problém a vždy mi tato aplikace skvěle a bez obtíží posloužila. Co se tedy týče nastavení Fotoaparátu, tak je prvně nutné, abyste vypnuli AE/AF. To uděláte podobně, jako kdybyste chtěli zaostřit na nějaký objekt – v tomto případě ale na displej pouze nekliknete, nýbrž na něm podržíte 3 sekundy prst, dokud se v horní části aplikace nezobrazí text AE/AF VYPNUTO. Poté je nutné ve Fotoaparátu snížit expozici. To uděláte tak, že s vypnutým AE/AF přejedete na obrazovce prstem shora dolů. Můžeme si všimnout, že se celá obrazovka ztmaví. Ztmavovat budeme tak dlouho, dokud se nezbavíme veškerého světelného ruchu. Pokud se vám podařilo najít místo bez světelného ruchu, tak expozici snižovat nemusíte.

Fotogalerie blesk_iphone1 Pro vypnutí AE/AF podržíme prst na displeji na 3 sekundy blesk_iphone2 Pomocí prstu slidujeme níže a níže, dokud nezmizí veškerý okolní ruch blesk_iphone3 Pomocí prstu slidujeme níže a níže, dokud nezmizí veškerý okolní ruch blesk_iphone4 Čísla znázorňující počet fotek v sekvenci Vstoupit do galerie

Závěr

V případě, že máte velká očekávání a myslíte si, že se právě z vaší fotografie stane unikát, tak vás bohužel musím zklamat. Je nutné si uvědomit, že pro focení používáte iPhone, tedy zařízení, které je určené především na volání a nikoliv na fotografování. I přesto, že se všichni přední technologičtí giganti vyrábějící chytré telefony v poslední době snaží co možná nejvíce zdokonalit fotosoustavy jejich telefonů, tak je stále nelze na mnoha frontách rovnat se zrcadlovými fotoaparáty. Za zkoušku focení komety Neowise rozhodně stojí, avšak jak už jsem zmínil, nemějte zbytečně velká očekávání, abyste poté nebyli zklamaní. Namísto toho si můžete tento moment na vlastní oči užít s vaší drahou polovičkou anebo s kamarády – zkrátka a jednoduše s těmi, na kterých vám nejvíce záleží.