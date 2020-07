Muskova SpaceX už ví, kdy se vrátí Crew Dragon s kosmonauty z ISS

Velká část světa napjatě sledovala, když do vesmíru startoval první let soukromé společnsoti SpaceX. Byla to velká událost hned z několika důvodů. Astronauti Douglas Gerald Hurley a Robert Louis Behnken byli první astronauti od roku 2011, kteří vyletěli do vesmíru z americké půdy americkým strojem. V roce 2011 byly totiž ve Spojených státech vyřazeny z provozu tři poslední vesmírné lodě (Atlantis, Discovery, Endeavour), astronauti tedy létali do vesmíru z Kazachstánu loděmi postavenými Ruskem. Po svém startu se Crew Dragon po několika hodinách úspěšně spojila s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS).

Vyvstala ovšem otázka, za jak dlouho se astronauti vrátí. Klíčové v tomto případě bylo, jak budou pracovat solární panely lodi. Podle zpráv vše probíhá hladce, Crew Dragon by se tedy měla od ISS odpojit 1. srpna a na Zemi dopadnout další den. Loď vstoupí do zemské atmosféry a za pomoci padáků by měla bezpečně přistát v Atlantickém oceánu. Není asi potřeba říkat, jak důležitý je pro SpaceX i tento krok. Přesný čas návratu ještě není znám, mělo by to ovšem být někdy těsně po půlnoci našeho času 2. srpna. Je na místě dodat, že termín návratu je pouze předběžný, jelikož zástupci NASA dodali, že ještě zbývá hodně práce, a nepřímo tak naznačili, že se může ještě ledacos změnit.