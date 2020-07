iPhony by mohly už v příštím roce nabídnout 3nm procesory

Již dlouhé roky spoléhá Apple při výrobě procesorů na tchajvanskou společnost TSMC. Právě ta mu je totiž schopná jako jediná na světě dodat jeho čipsety řady A pro iPhony a iPady v dostatečné kvalitě, množství a za přívětivou cenu. Nutno navíc podotknout, že TSMC neusíná na vavřínech a pracuje na výrobních vylepšeních, díky kterým umožní Applu vytvářet jeho mobilní procesory ještě lepší.

Obecně se dá říci, že u procesorů je jedním z nejdůležitějších kritérií to, jak jsou velké a potažmo kolik tranzistorů se na jejich “tělo” vejde. Čím víc jich na malém prostoru je, tím je výsledný procesor lepší, jelikož je výkonnější a energeticky méně náročnější. Současné procesory Applu jsou založeny na 7nm procesu, avšak letošní už mají být založeny na 5nm. Na tomto rozměru se však iPhony ohřejí jen krátce. Podle oficiálních zpráv přímo od TSMC je totiž skoro dokončen výrobní proces pro 3nm procesory, díky čemuž je prakticky jasné, že Apple přejde v dohledné době právě na ně.

Testovací start výroby 3nm procesorů má proběhnout už příští rok s tím, že hromadná výroba by měla být bezproblémová už od roku 2020. To jinými slovy znamená, že 3nm procesory by se měly objevit už v iPhonech 14. Čistě teoreticky by k tomu pak mohli dojít dokonce už příští rok. Záležet bude zejména na tom, jak bude TSMC v přípravách úspěšné. Pokud půjde vše podle plánu, nemuselo by pro něj být nasazení 3nm procesorů do iPhonů 13 až takový problém.