4 zajímavé aplikace v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (13. 7. 2020 – 19. 7. 2020)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Hra s názvem Draw Puzzle 2: One line One part v sobě kombinuje kreslení a hádanky o různé obtížnosti. Nemusíte se bát, že by se jednalo o úkoly z raketového inženýrství – vaším úkolem bude uhodnout, co právě na daném obrázku chybí, a poté příslušný předmět dokreslit, případně kreslit podle zadání.

Chtěli byste si udělat lepší přehled ve vašich financích, sledovat příjmy a výdaje a zároveň také něco ušetřit? Aplikace Nudget: Budgeting Made Simple vám umožní snadno a rychle zadávat veškeré potřebné údaje a jednoduše získat přehled o tom, za co nejčastěji utrácíte své peníze a na čem byste mohli nejlépe ušetřit.

Patříte mezi vášnivé čtenáře mangy a stále jste ještě nenašli tu pravou aplikaci pro tyto účely? Manga Zone nabízí obsáhlou knihovnu, čítající doslova tisícovky titulů, které můžete objevovat a pohodlně číst. Za aplikací stojí tým zapálených fanoušků mangy, kteří chtějí uživatelům po celém světě dopřát co nejlepší zážitek ze čtení oblíbených komiksů.

Jak název napovídá, slouží aplikace Nice Scanner: PDF Document ke skenování dokumentů za pomoci fotoaparátu vašeho iPhonu. V aplikaci můžete vytvářet i vícestránkové dokumenty, otáčet je, přidávat nebo mazat jednotlivé stránky. Nice Scanner: PDF Document nabízí možnost spolupráce s cloudovými službami, nástroje pro vylepšení skenů a mnoho dalších funkcí.