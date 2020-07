Chytré náramky od Samsungu můžete nyní zakoupit se slevou až 40 %

Komerční sdělení: V dnešní době je chytré už doopravdy všechno. Začali jsme tak nějak u chytrých telefonů, později jsme se dostali k chytré domácnosti a celou rodinu chytrých produktů mohou završit hodinky a náramky. Pokud chcete chytré hodinky, tak je volba velmi jednoduchá – jablečné Apple Watch jsou přesně to, co hledáte. Pokud však potřebujete chytrý náramek, a to buď z hlediska praktičnosti, anebo se vám prostě chytré hodinky nelíbí, tak u Applu máte jednoduše smůlu. Apple chytré náramky nenabízí a prozatím to ani nevypadá, že by se nějaký takový náramek chystal uvést do nabídky.

V případě, že si libujete právě v chytrých náramcích, tak můžete sáhnout po velmi oblíbené řadě náramků od Samsungu. O to víc by vás tyto náramky mohly zajímat, když vám řeknu, že si je momentálně můžete zakoupit s až 40% slevou. Mobil Pohotovost totiž spustila akci s názvem Buď fit se Samsungem, díky které si chytrý náramek od Samsungu můžete pořídit i vy, a to za zlomek ceny. Pokud patříte mezi nenáročné uživatele, tak vám postačí Samsung Galaxy Fit e za pouhých 590 korun – nutno podotknout, že původní cena hodinek byla stanovena na 990 korun. V případě, že patříte mezi náročnější uživatele a chcete, aby toho náramek uměl jednoduše více, tak můžete sáhnout po Samsung Galaxy Fit, jehož cena je sražena na 1 690 korun z původních 2 690 korun.

Zmíněné chytré náramky od Samsungu jsou k dispozici v hned několika zbarveních. Pokud sáhnete po levnějším náramku Galaxy Fit e, tak si můžete vybrat z černé, bílé, anebo neonově žluté barvy. U Galaxy Fit máte poté výběr z černé a bílé varianty. V případě Samsung Galaxy Fit e získáte perfektního pomocníka na cvičení, který vám zobrazí veškeré důležité informace a data o vaší fyzické aktivitě. Všechna tato data jsou zobrazena na praktickém PMOLED displeji, jenž se dokáže ihned probudit pouhým otočením zápěstí. Dražší Galaxy Fit je taktéž perfektním parťákem pro sledování fyzické aktivity. Nabízí však plně barevný AMOLED displej s vysokým rozlišením. Obě verze jsou funkcemi „nabušené“ k prasknutí. Pokud vás tato akce zajímá a chcete zjistit více, tak stačí, abyste si rozkliknuli odkaz s akcí níže.