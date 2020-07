Epic Games opět naděluje. Tentokrát izometrickou diablovku Torchlight II

Herní gigant v podobě Epic Games se nezdráhá takřka konstantně přetahovat hráče konkurenčnímu Steamu a používat k tomu nekalé taktiky v podobě her zdarma. Na tento přístup si však ani v nejmenším nestěžujeme, jelikož na platformě Epic Store jsou často k nalezení pěkně kvalitní kousky, ať už ve slevě, nebo bezplatně ke stažení. Zatímco v minulých týdnech se jednalo spíše o drobné jednohubky a nezávislé hříčky, nyní se vývojáři vytasili s další peckou, která by mohla společnosti zajistit další příliv nových fanoušků. Řeč je o povedené izometrické diablovce Torchlight II, která má sice na kontě hezkých pár let, ale stále dokáže zabavit.

Na rozdíl od legendárního Diabla III totiž Torchlight nenabízí drastické záběry, brutální řežbu a likvidování tisíců nepřátel. Tedy, té poslední položky se samozřejmě dočkáte, jen s tím rozdílem, že vás hra nechá pěkně si svého hrdinu upravit a zvolit si nejen jednotlivé schopnosti, ale i vybavení, přístup k boji a další důležité aspekty. Kromě toho se můžete těšit na barevnou, až komiksovou grafiku, unikátní vizuální styl a především epický doprovodný soundtrack, který vám v hlavě uvízne na pěkně dlouhou dobu. Nechybí ani procedurálně generované úrovně, rozeznatelní nepřátelé s inovativními druhy útoků a neustálá výzva v podobě nedostatku lektvarů a neustálého strachu ze smrti.

Těšit se můžete i na online kooperaci a zejména hraní přes LAN, což se v dnešní době bohužel příliš nevidí. Třešničkou na dortu je pak znovuhratelnost a možnost si vyzkoušet až 4 hratelná povolání. Pakliže vám tedy sedí netradiční vizuální stylizace, nebojíte se výzvy a diablovky máte zmáklé, doporučujeme zamířit na Epic Store a tuto inovativní hru si bezplatně stáhnout. Ke hraní vám postačí Windows 7, procesor o taktu 1.4GHz, 1GB RAM a pokud hrajete na macOS, vystačíte si s verzí systému 10.8, Intel Core 2 Duo o taktu 2GHz, základní grafickou kartou a pouhými 2GB RAM.