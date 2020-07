Stahujte zdarma: Epic rozdává pro PC hry Killing Floor 2, Lifeless Planet a The Escapists 2

Nebyl by to správný herní týden, aby si pro nás herní gigant v podobě Epic Games nepřipravil další nadílku. Tentokrát se vývojáři vytáhli s rovnou třemi hrami a jak to tak vypadá, konkurenční boj a snaha přetáhnout hráče Steamu neustává. Zatímco v předchozích týdnech na nás čekaly spíše indie projekty a nezávislé hříčky, nyní se do obchodu derou pecky v podobě akčního Killing Floor 2, dobrodružného Lifeless Planet a pixel-artové hříčky The Escapists 2, kde se pokusíme obelstít systém a uniknout z přísně střeženého vězení.

Killing Floor 2

Začněme pravděpodobně nejžhavějším kandidátem, kterým je zombie řežba Killing Floor 2. První díl ve své době udělal díru do světa, a byť si zarytí fanoušci druhé pokračování příliš neoblíbili, milovníci Left 4 Dead jistě ocení realistickou vizuální stránku, plejádu dostupných zbraní i náruživou kooperační akci. Ať už si totiž chcete střihnout co-op v 6 lidech, nebo si to rozdat s těmi nejtěžšími bossy ve hře, zatímco vám po boku bude stát dalších 11 spoluhráčů, možností je spousta a věřte nám, že vás hra na hezkých pár desítek hodin zabaví. Nechybí ani nápadité lokace, pěkěně děsivá a tíživá atmosféra nebo postupně se zvyšující, místy frustrující obtížnost. Pakliže se tedy nebojíte vstoupit do tmy a vzdorovat krvelačným příšerám, zamiřte na Epic Store a hru si stáhněte. Postačí vám Windows 7, Intel Core 2 Duo E8200 o taktu 2.66 GHz, 3GB RAM a GeForce GTS 250.

Lifeless Planet

Máte-li však zálusk spíše na o něco depresivnější atmosféru a poflakování se po opuštěné planetě, Lifeless Planet by mohlo být přesně pro vás. Jako astronaut se totiž vydáváte na utajenou misi, avšak záhy zjistíte, že je planeta takřka bez života a ještě vám hrozí nebezpečí v podobě zvláštní anomálie. Příliš propracovanou hratelnost ani grafickou stránku nečekejte, v téhle hře půjde především o průzkum okolí a odhalování toho, co za touto zvláštní situací vězí. Pokud vás tedy láká vydat se do vesmíru, zamiřte na Epic Store a hru si stáhněte. Pro plynulý zážitek vám postačí Windows XP, Intel Core 2 Duo, 1.5GB RAM a grafická karta GeForce GT 430.

The Escapists 2

A na závěr tu máme hříčku, o níž slyšel snad již každý. V The Escapists 2 se v kůži vězně pokusíte přelstít strážné, uniknout z věznice a ideálně nespatřeni zahladit stopy. Nechybí pixel-artová grafika, nutnost pěkně komplexní strategie a důkladné plánování, které bude alfou a omegou vašeho případného úspěchu. K dispozici samozřejmě budete mít plejádu předmětů, postav, s nimiž můžete interagovat a dalších vychytávek, které vám útěk trochu usnadní. Pokud si tedy chcete užít pár hodin za katrem a pak z cely zase rychle zmizet, zamiřte na Epic Store a hru si bezplatně stáhněte. Zahrajete si i s Windows 7, Intel Core Duo E6600 o taktu 2.4GHz, 2GB RAM a integrovanou grafikou intel 4400.