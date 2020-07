Nadšenci z Twitteru rozběhli na starém Apple IIe Slack, Evernote i Twitter

Počítač Apple IIe byl představen v roce 1983. Výpočetní technika od té doby pochopitelně zaznamenala výrazný pokrok, a počítače z osmdesátých let minulého století se tak mohou v dnešní době zdát jako nepoužitelné. Dvěma uživatelům Twitteru se ale v nedávné době podařilo dokázat, že i na zdánlivě zastaralém stroji lze za určitých podmínek rozběhnout aplikace pro produktivitu jako třeba Slack nebo Evernote, posílat e-maily a dokonce ovládat prvky chytré domácnosti – tedy do jisté míry.

Uživatelé, kteří na Twitter přispívají pod přezdívkami @ReEstInv a @dangerfreak, se rozhodli za pomoci speciálních programů spustit současné nástroje pro produktivitu a službu IFTTT (If Thist, Then That). Počítač umí k příslušným službám získat přístup díky speciálnímu IFTTT appletu, spustitelného z menu. Díky němu mohou uživatelé na Apple IIe provést potřebný úkol. „Pokud například chcete napsat poznámku v Evernote, vyberete Evernote. Program se posléze zeptá na požadovaný titul a nadpis pro poznámku. Poté můžete začít psát text poznámky. Podobně to funguje i se Slackem,“ vysvětluje ReEstInv, a dodává, že podobným způsobem fungují na počítači Apple IIe také aplikace pro chytrou domácnost, které v podstatě odešlou signál do zařízení, které úkol zopakuje.

K připojení k internetu využívá počítač ethernetovou konektivitu – zapotřebí je ethernetové zařízení s příslušným čipem, kterému zajišťuje podporu speciální IP65 knihovna. Dále je zapotřebí monitor, Apple II Disk Drive, síťová karta a disk IFTTT65. Je nepravděpodobné, že by někdo takto „vytuněný“ Apple IIe používal na denní bázi k práci s Evernote, e-mailem nebo k ovládání prvků chytré domácnosti. Pro technologické nadšence, kteří rádi experimentují, je to ale dobrý námět k zajímavě strávenému víkendu.