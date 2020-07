Apple opět zavírá několik obchodů ve Spojených státech. Které to odnesly tentokrát?

Ačkoliv se koronavirová pandemie, přinejmenším tedy v Evropě, pomalu zmírňuje a jednotlivé země konečně přišly na způsob jak regulovat nová ohniska bez nutnosti zpomalovat ekonomiku, v případě Spojených států je situace přesně opačná. Země si drží prvenství v nejvyšším počtu případů, kterých denně přibývá až 70 tisíc a počet nově nakažených láme den co den láme nové rekordy. K rychlému šíření z valné většiny přispěly i masivní protesty po smrtí George Floyda, které rozpoutalo hnutí Black Lives Matter. Z tohoto důvodu řada společností pro jistotu své zaměstnance nechává doma a zdráhá se znovu otevírat své prodejny, včetně Applu. Ten se jich mnohokrát vyjádřil, že se bude řídit lokální situací a prodejny zpřístupní v závislosti na tom, jak se bude v daném státě šíření nákazy vyvíjet.

Kvůli novým ohniskům, zejména pak v Kalifornii, se jablečná společnost rozhodla znovu uzavřít 8 Apple Storů, a to v Marylandu, Missouri, Virginii i Wisconsinu. Z velké části se pak jedná o interní prodejny například v nákupních centrech, kde se pohybuje velké množství lidí a uhlídat veškerá hygienická opatření by bylo nad lidské síly. Rozhodnutí zároveň odpovídá firemní politice, která tkví v minimalizace rizika jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky. Ačkoliv tedy před měsícem technologický gigant začal opatrně otevírat většinu obchodů po celých Spojených státech, od nynějška budou mít zákazníci na dobu neurčitou opět utrum. Situace se navíc příliš nelepší a dá se očekávat, že další prodejní místa budou rychle následovat. Nezbývá tedy než doufat, že se šíření zpomalí, byť ještě dlouhou dobu potrvá, než budou moci jednotlivé Apple Story najet zpět do běžného režimu před pandemií.