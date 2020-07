Tim Cook podpořil pracovní kampaň Find Something New Ivanky Trumpové

Vynalézavosti se meze nekladou ani v těch nejkrušnějších chvílích. Tim Cook se sešel (virtuálně) nejen s Ivankou Trumpovou a bývalou generální ředitelkou IBM Ginni Rometti v rámci pracovní kampaně „Find Something New“. Tato kampaň, jež je podporována i Bílým domem, má přimět Američany, aby si udržely či případně hledaly nové pracovní příležitosti za pomoci všemožných edukativních programů.

Find Something New je kromě Applu a IBM podporováno i společností Home Depot, VISA, Walmart a řadou dalších významných společností. Účelem samotné kampaně je samozřejmě odborná příprava a vzdělávání dospělých i studentů během rekordní nezaměstnanosti způsobené současnou koronavirovou pandemií. Zasedání proběhlo živě na YouTube, níže pak naleznete odkaz. V prohlášení ohledně této kampaně Tim Cook uvedl, že nyní je důležitější něž kdykoli předtím zajistit, aby každý měl šanci uspět. „Nyní více než kdy jindy musíme zajistit, aby každý měl možnosti, které potřebuje k úspěchu. Abychom mohli investovat do naší budoucnosti, je třeba investovat do lidí, do vzdělání a do mnoha sektorů, které zajistí časem dobře placené zaměstnání nebo zahájí zcela nové podnikání.“ Webové stránky Find Something New zdůrazňují, že trh s pracovními místy se neuvěřitelně rychle mění, a pandemie je neustále nebezpečnější. Na webu jsou dále dostupné všemožné podrobnosti o studijních programech. Ovlivnila pandemie nějakým způsobem vaši pracovní pozici?