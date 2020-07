Pokud sledujete dění v jablečném světě, tak jste si dost možná všimli představení iOS a iPadOS 14, kterého jsme se dočkali v rámci konference WWDC20 již před několika týdny. V rámci těchto dvou zmíněných operačních systémů jsme se dočkali přidání funkce Obraz v obrazu. Nutno ale podotknout, že funkce Obraz v obrazu rozhodně není žádnou novinkou – v rámci macOS je k dispozici již delší dobu. Pojďme se společně v tomto článku podívat na to, jak můžete Obraz v obrazu na Macu aktivovat, používat a popřípadě zavřít.

Jak na Macu používat funkci Obraz v obrazu

V případě, že chcete na vašem jablečném počítači používat funkci Obraz v obrazu, tak je prvně nutné, abyste si našli film či video, které do tohoto režimu chcete přesunout. Obraz v obrazu můžete aktivovat třeba na YouTube a jiných podobných sítích, dále třeba v přehrávači QuickTime a v mnoha dalších aplikacích:

Jakmile si najdete video, které chcete do režimu Obraz v obrazu převést, tak u něj najděte a klepněte na ikonu této funkce.

této V případě YouTube či jiného webového přehrávače ikonu nenajdete – v tomto případě je nutné, abyste na video dvakrát po sobě klepnuli dvěma prsty (pravým tlačítkem). Po prvním klepnutí se zobrazí možnosti YouTube, po druhém kliknutí možnosti Safari.

po sobě klepnuli (pravým tlačítkem). Po prvním klepnutí se zobrazí možnosti YouTube, po druhém kliknutí Z menu, které se zobrazí, poté už jen stačí klepnout na možnost Spustit obraz v obrazu.

Video či film se poté ihned přesune do režimu Obraz obrazu.

Okno této funkce si můžete přesouvat po ploše.

po ploše. Pro ukončení režimu Obraz v obrazu klepněte na křížek v levém horním rohu.

Funkce Obraz v obrazu je určená všem uživatelům, kteří rádi pracují a zároveň se u toho dívají na nějaké video či film. Pokud si totiž Obraz v obrazu aktivujete, tak se vám zobrazí malé plovoucí okno se samotným videem. Někteří z vás by mohli namítat, že to samé lze docílit prostým zmenšením okna, avšak Obraz v obrazu je doopravdy několikanásobně praktičtější. Jeho okno se zobrazuje vždy v popředí, ať děláte co děláte, a zároveň nemusíte mít zbytečně spuštěné další okno Safari, abyste se mohli dívat na nějaké video na internetu (např. YouTube). Obraz v obraze můžete samozřejmě velmi jednoduše ovládat – stačí, abyste na video najeli kurzorem, kdy se ve spodní části objeví tlačítko pro pauzu či spuštění přehrávání. Změnit si můžete také velikost okna – stačí najet kurzorem do rohu či na okraj okna. Kurzor se promění v šipku, a pak už jen stačí táhnout pro zvětšení či zmenšení. Věřím, že pro mnohé z vás je (či bude) Obraz v obraze skvělou funkcí. Na závěr jen zmíním, že Obraz v obraze je k dispozici v macOS Sierra a novějším.