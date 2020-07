Proč byste neměli u MacBooků používat krytky webkamer

“Ověřené” zprávy o vynikajících hackerech, kteří jsou na dálku schopni ať už přímo či přes zavirovanou webovou stránku zprovoznit bez jakéhokoliv náznaku webkameru prakticky jakéhokoliv počítače, kolují světem dlouhé roky. Přestože nad nimi naprostá většina bezpečnostních expertů kroutí hlavou, stále se najde obrovské množství lidí, kteří jim věří a své soukromí si chtějí před webkameri za každou cenu uchránit. Ideálním řešením je pak pro ně použití speciálních krytek webkamer, které stojí zpravidla pár korun a poskytnou jim 100% mechanické zaslepení tohoto prvku. Na MacBooku by se však tyto krytky používat neměly, tedy alespoň podle nového podpůrného dokumentu Applu.

V čerstvě vydaném dokumentu informuje Apple své uživatele o tom, že používání krytky na MacBoocích je poměrně nebezpečná záležitost. Velký problém může nastat například v případě, že uživatel stroj i s krytkou uzavře. Mezera mezi víkem a zbytkem těla počítače je totiž velmi malá a když se do ní vklíní cizí předmět, může se displej poškodit. To ostatně potvrdil na fóru portálu MacRumors jeden nešťastný vlastník 16” MacBooku Pro, kterému kvůli krytce webkamery její okolí prasklo, což postupně vyřadilo celý displej z provozu.

Kromě mechanického poškození počítače mají krytky negativní vliv i na funkce jako True Tone či automatický jas, které kvůli nim nemusí fungovat zcela dobře, což je pro mnohé uživatele též velký problém. I proto Apple doporučuje spoléhat se u MacBooků ideálně výhradně jen na notifikační LED diodu vedle webkamery upozorňující na to, zda je aktivní či nikoliv. Stejně tak je nutné mít přehled o tom, jakým stránkám či aplikacím člověk povolil v minulosti přístup v webkameře. Ten by měly mít samozřejmě jen ty, které webkameru aktivně využívají. Pokud ani to uživatelům nestačí, lze webkameru vyřadit z provozu terminálovou cestou.