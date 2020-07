Na iPhonech začaly náhle padat aplikace. Víme, jak to opravit

Máte ode dnešního dne problémy s pády aplikací na iPhonu? Pak pro vás máme svým způsobem dobrou zprávu. Chyba totiž není na vaší straně, nýbrž na straně aplikací – respektive jedné jejich části, který pády způsobuje. Jedná se konkrétně o Facebook SDK, které je v aplikacích používáno pro snadné přihlášení se do nich pomocí facebookových účtů, popřípadě pro jednoduché sdílení obsahu a podobně. Naštěstí však existuje poměrně jednoduchý způsob, jak Facebook SDK “vyšachovat”.

Aby se chyba neprojevovala, je nutné aplikace využívající Facebook SDK od tohoto prvku zjednodušeně řečeno odříznout. To lze velmi snadno udělat pomocí aplikace Lockdown Apps, kterou si můžete na iPhony stáhnout zde. Jakmile máte staženo, stačí se “proklikat” k hlavnímu rozhraní zobrazující Firewall button, který stiskněte a pak už jen potvrďte instalaci VPN profilu. Jakmile to uděláte, aplikace by měla u problémových aplikací Facebook SDK “odříznout” a vy byste je tedy měli mít možnost používat jako dřív.

Dá se očekávat, že Facebook v brzké době své SDK opraví, díky čemuž poběží opět všechny aplikace, ve kterých je implementován, bez jakéhokoliv problému. Do té doby se však Lockdown Apps jeví jako poměrně spolehlivé a hlavně jednoduché řešení, jak na jeho přešlap “nedojet”.