Apple udělal další důležitý krok k zatraktivnění  TV+, tentokrát si přijdou na své dětští diváci

Jablečná společnost se pro svou streamovací službu Apple TV+ snaží zajistit ty nejlepší možné snímky, které jí mají zajistit masivní příliv nových předplatitelů. Ačkoliv zatím platforma roste spíše střízlivějším tempem, právě řada exkluzivních smluv má růst pořádně nakopnout a zajistit zábavu na několik let dopředu. Apple takto vysypal z kasičky již několik set milionů dolarů a nyní ulovil další velkou rybu. Jen s tím rozdílem, že se jedná o neziskovou nadaci Maurice Sendak, která spravuje práva na knihy a ilustrace spisovatele Maurice Sendaka. Právě tento autor má na svědomí desítky povedených dětských knih a děl.

Dohromady totiž tento proslulý umělec napsal a ilustroval 17 knih, včetně takových kultovních kousků jako je Where the Wild Things Are, In the Night Kitchen nebo Outside Over There. Ačkoliv u nás není Maurice Sendak příliš preferovaným spisovatelem, jeho díla se výrazně podepsala na dalším směru dětské literatury. A byl to právě Apple, který pro svou streamovací službu Apple TV+ zajistil exkluzivní práva na jakékoliv budoucí chystané projekty. O přesně podobě potenciálních filmů a seriálů se pochopitelně zatím nemluvilo, ale dá se očekávat, že budou z velké části založené právě na knihách a ilustracích Sendaka. Na všem se navíc bude přímo podílet režisér a scenárista Arthur Yorinks, který řadu let sloužil jako Mauricova pravá ruka. V budoucnu nás tak čeká pravděpodobně pořádně výživná a kvalitní podívaná, alespoň vezmeme-li v úvahu výhradně dětské pořady. Nezbývá tedy než doufat, že další podobné spolupráce budou rychle následovat a Apple neusne na vavřínech.