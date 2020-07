5+ aplikací, se kterými se stanou návštěvy hradů, zámku a dalších oblastí hračkou

Léto, společně s letními prázdninami, je konečně tady. Právě v létě většina z nás navštěvuje různé památky, hrady, zámky, anebo všemožné akce. Zatímco v minulosti jste se pro nákup vstupenek museli dopravit na konkrétní místo, anebo jste si pro prohlédnutí průvodce museli zakoupit papírovou brožuru, tak v dnešní době můžete ke všem těmto (a mnoha dalším podobným) činnostem využít váš mobilní telefon. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5+ aplikací, se kterými se stanou návštěvy hradů, zámků a různých akcí naprostou hračkou.

Ticketportal

V případě, že si chcete před nějakou akcí zakoupit tickety či vstupenky předem, tak můžete využít aplikaci Ticketportal. Tento portál patří v České republice mezi jeden z nejrozšířenějších, tedy co se prodeje tiketů a vstupenek týče. V rámci této aplikace si můžete koupit vstupenky na vaši oblíbenou akci rychle a jednoduše. Vše, co k tomu potřebujete, je již zmíněná aplikace Ticketportal. Ať už si chcete užít hudební koncert, festival, zápas, či jakoukoliv jinou akci, tak s Ticketportalem se stane nákup vstupenek naprosto jednoduchý. Aplikace Ticketportal je velmi jednoduchá a přehledná co se ovládání týče, součástí aplikace jsou poté také různá upozornění na probíhající akce a mnoho dalšího.

GoOut

Určitě to zná každý z nás – venku je naprosto nádherné počasí, není ani horko, ani zima, ale i přesto zrovna sedíte doma, protože jednoduše nevíte, kam vyrazit. Místní procházky už vás jednoduše nebaví a další podobné atrakce rozhodně nepřipadají v úvahu. Rozhodně nejsem jediný, kdo si říkal, že by bylo fajn vytvořit aplikaci, která by vám řekla, co můžete dnes vlastně dělat – a tak vznikla aplikace GoOut. Tato aplikace se dá považovat jakožto první krok za kulturním zážitkem. GoOut vám jednoduše pomůže najít ty nejzajímavější akce v okolí, které poté můžete navštívit. Potěší také fakt, že je aplikace GoOut kromě České republiky dostupná také v Polsku. Součástí aplikace jsou všemožné akce, které si můžete různě filtrovat či řadit. Nechybí ani různé tipy na výlety či například tipy na promítání v kině. Zkrátka a jednoduše, pokud si dnes nejste jistí tím, co dnes budete dělat, tak si stáhněte GoOut – tato aplikace vám zajistí program na celý den.

Hrady a zámky České republiky

Asi každý z nás už alespoň jednou v životě byl na nějakém tom hradu či zámku – a ještě aby ne, když jich v Česku máme opravdu hodně. Aplikace Hrady a zámky České republiky slouží jakožto cestovní průvodce nejzajímavějšími místy v Česku. Tato aplikace vás dokáže provést například hradem Hluboká a mnoho dalšího. V aplikaci si můžete zobrazit historii království, různé moderní mapy, dále můžete cestovat na místa, kde se konaly různé bitvy a mnoho dalšího. I přesto, že se je tato aplikace určená především pro Čechy a české hrady a zámky, tak zde nechybí také různé hrady z celého světa. Pokud tedy vyrážíte do zahraničí a chtěli byste navštívit nějaký hrad, rozhodně si na aplikaci Hrady a zámky České republiky vzpomeňte. I podle uživatelských recenzí se jedná o naprosto skvělou aplikaci, která by neměla chybět v telefonu žádného dobrodruha.

Xplór

Pokud nevíte, kam se v následujících dnech můžete vydat, tak je aplikace Xplór přímo určená pro vás. Díky této aplikaci se můžete vrhnout prozkoumávat krásy Česka a Slovenska ve společnosti moderních nomádů, profesionálních fotografů a zkušených turistů. Xplór je navíc snad jediná průvodcovská aplikace, která pomáhá. Za každou navštívenou památku dostanete minci, kterými lze poté naplnit pokladnu v aplikaci. V databázi aplikace Xplór se nachází více než tisíc různých zajímavých míst, na která se můžete společně se svou drahou polovičkou, s rodinou, anebo třeba s kamarády vydat. Potěší i fakt, že v aplikaci najdete navigaci, která vás na všechna místa jednoduše dotáhne. Kromě toho si o místech můžete zobrazit základní informace, otevírací hodiny, cenu vstupného, doporučená místa a nespočet dalších cenných informací.

Krkonoše, Jižní Morava a další

Pokud se chystáte vydat do nějaké známé části České republiky, ku příkladu do Krkonoší anebo na Jižní Moravu, zbystřete. Ještě před tím, než se do této lokality odeberete, tak zkuste do vyhledávání App Storu napsat lokalitu, do které se chystáte. Dost možná vám vyskočí nějaká oficiální a užitečná aplikace regionu, kterou můžete využít. Tyto aplikace jsou k dispozici právě například u Krkonoší, anebo u Jižní Moravy. Všechny tyto aplikace slouží jakožto perfektní a podrobní průvodci po určitém regionu – rozhodně se tedy na dovolené nebudete v žádném případě nudit. Tyto aplikace jsou prakticky vždy dostupné zdarma a nachází se v nich nespočet cenný informací.