Podívejte se na úchvatné fotky startu rakety Falcon 9 zachycené na iPhone 8 Plus

Nemá asi cenu diskutovat o tom, že iPhony vždy dělaly krásné fotografie, byť tedy například v žebříčku DxOmark poslední roky vedou tabulky smartphony od konkurence. Pokud pak vezme iPhone do rukou fotograf, jenž už má něco odfoceno, mohou vzniknout dechberoucí snímky, které laik nerozezná od těch pořízených zrcadlovkou.

Start rakety je vždy událostí, která stojí za vyfotografování. Ačkoli Michael Cain povětšinou pro podobné události používal svůj fotoaparát Nikon D3200, rozhodl pro start rakety Falcon 9 společnosti SpaceX použít iPhone 8 Plus se stativem a externí baterií pro časosběrné záběry. Podíváte-li se do galerie na boku odstavce, opravdu zřejmě neuvěříte, že záběry byly pořízeny téměř tři roky starým iPhonem 8 Plus. Jak jistě z prohlížení fotografií pochopíte jedná se o více starů. Nicméně nejhezčí záběry jsou dle mého názoru právě ty pořízené v noci. Opravdu i se smartphonem se dá kouzlit. Tyto fotografie jsou natolik povedené, že mají jistě i slušný potenciál na dobré umístění při nějaké z dalších výzev Applu v podobě Shot on iPhone. Jak se vám záběry pořízené Michalem Cainem na iPhone 8 Plus líbí?