Legendární hra Crash Bandicoot míří na iPhony

Kdo by neznal legendární herní sérii Crash Bandicoot, která si odbyla premiéru na prvním PlayStationu před dlouhými 24 lety. Od té doby se grafická stránka pěkně změnila, byť návyková hratelnost zůstala v jádru podobná a tvůrci s chutí navazovali na započatou tradici. Spolu s chystaným PlayStationem 5 bychom se mohli dočkat dalšího dílu této parády, a aby toho nebylo málo, připravilo si studio King také mobilní verzi. Informace o ní sice pochází už z února, ale tehdy se jednalo o nepotvrzené spekulace a až nyní se vývojáři pochlubili s tím, že se hráči na iOS a Androidu brzy dočkají. Hříčka Crash Bandicoot: On the Run sice vypadá jako tradiční zástupce žánru runner her, ale už jen samotná hratelnost vás rychle přesvědčí o opaku.

V případě tohoto nejnovější počinu se totiž máme dočkat pokračování zajímavého příběhu, který sleduje osud Crashe a jeho boj proti doktoru Neo Cortexovi. Ten chce pochopitelně, jako tradičně, zničit celý multivesmír a my jsme jediní, kdo mu v tom může zabránit. Cestu nám však zkříží všelijaká překážky a především dotěrní poskoci Cortexe, kteří nám budou bránit v dalším postupu a my je budeme muset náležitě vytrestat. Samozřejmě nebude chybět ani nějaké to sbírání ovoce a především epické souboje s bossy jako jsou Dingodile, Scorporilla, Mutagen Ant a Nitrus Brio, které můžeme znát z původních her. Stejně tak opět zavítáme do známých lokací jako je Lost City, kde na nás čekají nejrůznější tajná zákoutí a průzkum okolí.

Aby toho nebylo však málo, připravili si vývojáři ještě poslední překvapení na závěr. A tím je stavění základny, která nám poskytne útočiště a bude obsahovat nejrůznější zbraně a vzácné předměty. Zlatým hřebem pak má být propracovaná hratelnost, ne nepodobná plnohodnotným dílům z PlayStationu, a líbivá vizuální stránka. Tak či onak nezbývá než doufat, že plán na povedenou mobilní hru nezhatí touha za každou cenu vydělat a především tendence obrat hráče o každý cent. Kdy přesně se hry dočkáme je zatím otázkou, ale vývojáři přislíbili, že by to mělo být již brzy, tedy v horizontu týdnů či měsíců. Uvidíme, zda Crash Bandicoot nakonec ohlásí legendární návrat.