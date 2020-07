Omezení spojená s epidemií koronaviru snížila zájem o nakupování na dobírku v e-shopech na polovinu

Omezení spojená s epidemií koronaviru snížila zájem o nakupování na dobírku v e-shopech o víc než polovinu. Ta spolu s platbou na výdejních místech běžně tvořila více než 50 procent plateb, ale v době epidemie klesla na 15 až 20 procent. Lidé mnohem více platili za zboží dopředu. Na předkriozová čísla se dobírka již nevrátila. Vyplývá to ze statistik platebního systému PayU.

Podle údajů doručovací služby Zaslat.cz před epidemií nakupovalo zhruba 36 procent koncových zákazníků přes dobírku a během ní její podíl o nejméně deset procentních bodů klesl. „Zájem o platbu dobírkou už několik let klesá, výrazný pokles jsme zaznamenali pochopitelně během koronaviru. Zákazníci zřejmě chtěli co nejvíce omezit kontakt a díky koronaviru tak v podstatě řada z nich objevila kouzlo online platby kartou. Nemyslím si ale, že by aktuální situace dobírku úplně pohřbila. Pořád zde bude výrazná část zákazníků, která na tento způsob platby nedá dopustit,“ uvedl spolumajitel Zaslat Miroslav Michalko.

I po návratu do normálu se dobírka na původní čísla nevrátila. „Kvůli omezováním dobírky její obliba v průběhu minulých měsíců logicky rapidně klesla. Avšak i teď, kdy už je dobírku možné využít opět téměř všude, sledujeme, že v květnu byla meziročně na polovičních číslech. Naopak zrychlený nástup zažívá online platba a je to přirozené. Pokud si zákazník vyzkouší rychlost a bezpečnost této platební metody, málokdy se vrátí zpět k dobírce,“ uvedl ředitel Heureky Tomáš Braverman.

Podle PayU byly tržby internetových obchodů během epidemie v jednotlivých měsících vyšší, než v předvánoční sezóně. V dubnu byl meziroční nárůst příjmů e-shopů v průměru o 100 procent vyšší ve srovnání se stejným měsícem před rokem. Některé přitom dosahovaly nárůstů ještě násobně vyšších. Silnější než loňský listopad i prosinec byly i květen a červen, přestože byly ve srovnání s absolutně rekordním dubnem mírně slabší.

„Zatím nejsilnější letošní týden byl povelikonoční od 13. do 19. dubna. Projevil se i tradiční vliv výplat, po nichž lidé utrácejí nejvíce. Aktuálně je znát vliv uvolňování a že se lidé pomalu přesouvají od online obchodů zpět ke kamenným prodejnám. I tak byly ale v květnu a červnu tržby internetových prodejen výrazně vyšší než ve stejném období loni. V květnu byly ve srovnání s letošním dubnem zhruba o deset procent nižší a v červnu pokračoval mírný pokles stejným tempem,“ uvedla country manažerka Barbora Tyllová.

Zaslat.cz odbavil od začátku krize dvakrát tolik objednávek, než v měsících před koronou. Výrazné procento z toho byly objednávky zákazníků z e-shopů. V posledním měsíci křivka zásilek z e-shopů sice poklesla, ale stále je 40 procent nad obdobím před korona krizí.