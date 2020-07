Data sbíraná Applem pěkně zavařila obchodníkům s naftou a benzinem

Obchod s naftou a benzinem se datuje již více než 100 let zpět, tedy do doby, kdy silnice ovládly první automobily a koňské povozy začaly být více méně pasé. Tehdy však obchodníci využívali k předpovídání cen výhradně selský rozum a o jakési ucelené formě sběru dat pochopitelně nemohla být řeč. Dnes se naštěstí technologie výrazně posunuly, a tak lze trendy určovat například pomocí termálních kamer snímajících objemy tankerů a nádrží, nebo díky grafům a informacím z předchozích let. Řada stávajících obchodníků s naftou a benzinem ale využila pandemie ve svůj prospěch a myslela si, že data uveřejněná Applem dokonale předpoví nadcházející spotřebu a poptávku. Jak se však ukázalo, korelace mezi pohybem lidí a poptávkou po palivech je přinejmenším nevyzpytatelná.

Psala se polovina dubna, když se Apple rozhodl v důsledku koronavirové pandemie upustit od svých slibů a zveřejnil svá data z aplikace Maps, která společnost shromažďovala především za účelem sledovat hromadné přesuny lidí a na základě toho simulovat šíření viru. Z nějakého zvláštního důvodu si ale obchodníci s naftou a benzinem řekli, že by nebylo úplně od věci zpřístupněné informace využít a pokusit se na jejich základě vytvořit prognózy dalšího pohybu cen. Řada z nich si totiž myslela, že se díky mírnému ústupu pandemie začne opět hromadně cestovat a poptávka po palivech začne strmě stoupat. Jak se ale nakonec ukázalo, korelace mezi dostupnými daty a reálnou spotřebou je naprosto mizivá. O tom se přesvědčili i odvážlivci, kteří se rozhodli tento netradiční indikátor pohybu cen využít a implementovat ho do svého obchodního systému. Podle vládní agentury EIA, která sleduje a dohlíží na energie včetně paliv, tak během Memorial Day, kdy obchodníci čekali největší růst cen, naopak hodnota poklesla o 6%. Většina obchodníků se tak pěkně spálila, a byť řada z nich čekala pohyb směrem nahoru, především díky tomu, že ze 70% se jednalo o automobilová paliva, překvapení bylo nakonec nemilé a znalci se rychle dostali do mínusu.

Problém byl podle analytiků a odborníků v tom, že data Applu o pohybu lidí nejsou vyhodnocována na základě ujetých nebo ušlých kilometrů, nýbrž na bázi používání samotné aplikace Maps. V praxi to funguje tedy například tak, že si někdo vyhledá cestu do Prahy a systém tento dotaz automaticky registruje jako ujetou vzdálenost. K tomu se vyjádřil i ředitel investiční a obchodní společnosti Tortoise Capital Advisors, Matt Sallee, podle nějž data zkrátka neodpovídají pohybu indexů, a byť informace od Applu stále využívá, nepřikládá jim takovou váhu. Větší dopad má podle něj indikátor Dallas Federal Reserve Bank, který jasně sleduje, jak velkou vzdálenost uživatelé reálně ujeli a jak dlouho byli mimo domov. Ceněná jsou také data firmy TomTom, která využívá například analytik Michael Tran z Republikánské národní komise. Konec konců, Apple se na oficiálních stránkách k celé záležitosti sám vyjádřil a popsal, jak způsob zpracování dat funguje. Vše tak probíhá na základě dotazů uživatelů přímo v aplikace Apple Maps a následně jsou informace porovnávány s celosvětovými trendy. Vždy se tak jedná spíše o kalkulovaný odhad než o jasně daný fakt.